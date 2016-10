Russland verliert Test gegen Costa Rica

WM-Gastgeber Russland hat ein Freundschaftsspiel gegen Costa Rica mit 3:4 (1:3) verloren. Nach einer schwachen ersten Halbzeit im neuen Stadion von Salzburgs Europa-League-Gegner FK Krasnodar konnte die Sbornaja am Sonntag zwar in der zweiten Hälfte noch einmal auf 3:3 ausgleichen. Doch ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit brachte den WM-Viertelfinalisten von 2014 den Siegtreffer.

Die tragische Figur der Partie war Russlands Kapitän Vasiliy Berezutskiy: Ausgerechnet in seinem 100. Länderspiel schoss er ein Eigentor und verursachte am Ende den entscheidenden Elfmeter für Costa Rica. Für die Gastgeber der WM 2018 war es die erste Niederlage unter dem neuen Nationaltrainer und ehemaligen Tirol-Kicker und -Trainer Stanislaw Cherchesov. Zuletzt hatte die Sbornaja unter seiner Führung ein Unentschieden gegen die Türkei und einen Sieg gegen Ghana herausgeholt.

Russlands nächstes Freundschaftsspiel ist für 10. November beim übernächsten WM-Gastgeber Katar (2022) angesetzt. Die Weltmeisterschaft in Russland steigt vom 14. Juni bis 15. Juli 2018.

Mehr dazu:

>> Russland feiert ersten Sieg unter Cherchesov

apa