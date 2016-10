DFB-Team zur Papstaudienz nach Rom?

Löw und die DFB-Elf reisen im November nach Italien

Große Ehre für Weltmeister Deutschland: Bundestrainer Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft werden offenbar am 13. oder 14. November im Vatikan von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen.

Dies berichtet zumindest die "Bild". Der Termin in Rom liegt zwischen dem WM-Qualifikationsspiel am 11. November (20:45 Uhr bei "RTL") in Serravalle gegen San Marino sowie der Testbegegnung am 15. November in Mailand gegen Italien. Der in Argentinien geborene Papst gilt als ausgesprochener Fußball-Fan.

Der 79-Jährige ist im Vatikan seit 2013 als höchster Vertreter der katholischen Kirche im Amt. Er ist darüberhinaus Ehrenmitgliech bei Zweitligist TSV 1860 München und auch beim argentinischen Verein CA San Lorenzo.