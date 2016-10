Gutes Omen? Collum pfeift Bayern vs. PSV

William Collum aus Schottland pfeift die Bayern

Der schottische Schiedsrichter William Collum leitet am Mittwoch (20:45 Uhr) das dritte Champions-League-Gruppenspiel von Bayern München gegen die PSV Eindhoven. Sein Kollege Tasos Sidiropoulos aus Griechenland pfeift zeitgleich die Begegnung von Borussia Mönchengladbach bei Celtic Glasgow.

Collum, ein 37 Jahre alter Lehrer aus Motherwell, war zuletzt Schiedsrichter beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Norwegen (3:0). Spiele des FC Bayern in der Champions League leitete er bereits dreimal, dreimal gewannen die Münchner. In der Partie des deutschen Rekordmeisters gegen BATE Borisov im Dezember 2012 (4:1) stellte er Jerôme Boateng mit einer Roten Karte vom Platz.

Für Sidiropoulos, einen 37 Jahre alten Poizisten von der Ferieninsel Rhodos, ist der Einsatz am Mittwoch der sechste in der Champions League. Ein Spiel einer deutschen Mannschaft hat er noch nicht geleitet. In seinen bisherigen sieben Partien der Hauptrunde der Königsklasse verteilte der Grieche allerdings satte 32 Gelbe Karten und stellte zwei Akteure vom Platz.

Mitte September zückte er beim Spiel zwischen Brügge und Leicester sechsmal den gelben Karton.