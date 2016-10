Offiziell! Klose kehrt zum DFB zurück

Miroslav Klose hat beim DFB angeheuert

Nächste gute Nachricht für den Deutschen Fußball-Bund: Miroslav Klose kehrt zurück zur Nationalmannschaft. Der Rekordtorschütze bekommt einen Posten im Trainerstab von Joachim Löw. Das bestätigte der DFB am Dienstag.

Der 38-Jährige absolviert ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm. Das Ziel: der Erwerb der A-Trainer- und Fußball-Lehrer-Lizenz. Der 137-fache Nationalspieler unterstützt Löw und Co. erstmals beim WM-Qualifikationsspielen in San Marino (11. November) und der Testpartie in Italien (15. November).Weitere Stationen sind in den deutschen U-Nationalmannschaften geplant.

"In der Nationalmannschaft habe ich meine größten Erfolge gefeiert, diese Zeit war wunderschön und bleibt unvergessen. Daher kehre ich gerne zum DFB zurück. In den vergangenen Monaten ist in mir der Gedanke gereift, auf dem Platz bleiben zu wollen, dabei aber eine neue Perspektive einzunehmen, nämlich die eines Trainers. Ein Spiel zu lesen, mich akribisch vorzubereiten, Strategien und Taktiken zu entwickeln - das hat mich schon als Spieler sehr gereizt und beschäftigt", erklärte Klose.

Aktive Laufbahn wohl beendet

Damit dürfte auch Kloses Spielerkarriere als offiziell beendet gelten. Der gebürtige Pole hatte bis zum Sommer bei Lazio Rom unter Vertrag gestanden, war seitdem aber vereinslos.

"Auf Miro war und ist immer Verlass, daher freue ich mich sehr, dass er jetzt erst mal zu unserem Team gehört. Er ist ein Vorbild als Mensch und Sportler, der dem Team und dem Erfolg alles unterordnet. Mit seinem Blick und seiner Erfahrung kann ich ihn mir künftig sehr gut als Trainer vorstellen, auf seinem Weg dahin möchten wir ihn im DFB gerne unterstützen", sagte Löw über seinen neuen Mitarbeiter.

Das Engagement von Klose ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien: Während der frühere Leistungsträger erste Erfahrungen sammeln und sich weiterbilden kann, verfolgt Löw den Plan, seinen langjährigen Weggefährten über sein Karriereende hinaus an den DFB zu binden. Sobald der Stürmer die entsprechenden Lizenzen in der Tasche hat, könnte er auch hauptamtlicher DFB-Coach werden.