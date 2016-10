FC Bayern heiß auf PSV-Talent?

Bart Ramselaar (l.) gab sein CL-Debüt gegen Antoine Griezmann und Atlético Madrid

Laut einem niederländischen Medienbericht wird Bayern München im Champions-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven am Dienstagabend einen Youngster der Hausherren ganz genau beobachten.

Das 20-jährige Talent Bart Ramselaar soll im Fokus des FC Bayern stehen. Wie "De Telegraaf" berichtet, sehen die Bayern den Niederländer als potenziell interessanten Spieler für die Zukunft an und beobachten ihn schon länger. Deswegen könnte das direkte Duell gegen den deutschen Rekordmeister für Ramselaar zu einer Art Schaulaufen werden.

Denn der offensive Mittelfeldspieler darf beim Heimspiel seiner PSV auf den ersten Startelfeinsatz in der Champions League hoffen. Dann könnte der U21-Nationalspieler auf einige Vorbilder treffen. Zum Beispiel auf den spanischen Ballartisten Thiago, von dem er sich laut der Zeitung viel abschaut.

"Es ist wirklich schön für mich, dass ich gegen ein solches Team spielen darf", freute sich Ramselaar: "Das sind Spiele, die man spielen und dann auch genießen will."

Sein Debüt in der Champions League hatte der Jungspund Mitte September gegen Atlético Madrid gegeben, als er in der 67. Minute eingewechselt wurde. Ramselaar, der in der Jugend von Utrecht ausgebildet wurde, spielt seit diesem Sommer für Eindhoven.

In der aktuellen Spielzeit kommt er auf sieben Eredivisie-Spiele und erzielte dabei zwei Tore.