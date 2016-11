Son in Tottenham: Gefangen in der Achterbahn

Heung-min Son sucht seine starke Form vom Saisonstart

Heung-min Son wechselte im Sommer 2015 von Bayer 04 Leverkusen zu Tottenham Hotspur. Seine Zeit in London gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach starkem Saisonbeginn befindet sich der 24-Jährige ausgerechnet vor dem Rückspiel gegen seinen Ex-Klub am Mittwoch wieder im Leistungstief.

Am 14. Oktober hatte Heung-min Son seinen großen Tag. Die Premier League verlieh ihm als erstem asiatischen Spieler den Preis für den Spieler des Monats - und der Südkoreaner fühlte sich endlich angekommen. Vier Liga-Tore hatte er im September erzielt und gegen CSKA Moskau in der Champions League sogar den 1:0-Siegtreffer besorgt. "Ich will den Preis ein zweites und ein drittes Mal gewinnen", sagte Son damals.

Zum ersten Mal war er richtig glücklich bei den Spurs, wo er immerhin schon eine Saison hinter sich gebracht hatte. Diese verlief mit vier Toren in 28 Spielen und mehr Einwechslungen als Startelfeinsätzen in der Liga jedoch allenfalls durchwachsen. Im Sommer kokettierte der frühere Hamburger mit einem Wechsel zurück in die Bundesliga. Der VfL Wolfsburg zeigte Interesse an Son.

Selbstbewusstsein als Katalysator für die Form

Doch Tottenham-Teammanager Mauricio Pochettino legte sein Veto ein. Er wollte seinen Flügelspieler unbedingt behalten. "Die eine Sache ist der Wunsch des Spielers, die andere Sache ist der Wunsch des Vereins", meinte der Italiener: "In seinen Gedanken war er fest entschlossen zu wechseln, aber letztendlich hat er es akzeptiert, dass er bleiben und um seinen Platz kämpfen muss."

Und siehe da: Zu Saisonbeginn schien Son den Kampf um seinen Platz tatsächlich anzunehmen. Formstark knipste er am laufenden Band. "Ich bin so glücklich, hier geblieben zu sein und für Tottenham spielen zu dürfen", freute sich der einsichtige Flügelflitzer.

Auch der Grund für seine Verbesserung war ihm klar: "Ich spiele mit mehr Selbstvertrauen. Meine Mannschaftskollegen stehen hinter mir und pushen mich und ich glaube mehr an mich. Ich wollte gut spielen und diese Einstellung gibt mir Extramotivation."

Sein Trainer zeigte sich nun zufrieden: "Nicht alle Spieler hätten das geschafft", meinte Pochettino und ergänzte: "Ich bin beeindruckt von ihm als Mensch und als Fußballer. Er ist ein guter Junge und seine Einstellung ist klasse. Ich bin nicht überrascht."

Konstanz ein Fremdwort

Doch Anfang Oktober begann eine erneute Schaffenskrise des Koreaners. Dem beidfüßig starken Außenspieler gelang zwar noch eine Vorlage beim 2:0-Sieg über Manchester City, mehr Zählbares verbuchte Son seitdem jedoch nicht.

Wettbewerbsübergreifend ist Tottenham seit fünf Spielen ohne Sieg - und Son seit genauso vielen Einsätzen ohne eigenen Treffer. Die Negativserie der ganzen Mannschaft wirkt sich auch auf den Offensivspezialisten aus. Ihm gelangen keine herausragenden Aktionen mehr.

Beim 0:0 im Hinspiel gegen seine Ex-Kollegen aus Leverkusen blieb "Sonny" blass. Plötzlich fehlt im wieder das Selbstvertrauen, das ihn im September noch auszeichnete.

Auch Pochettino hat seinen Anteil an Sons Formabfall. Der Coach verschob den 1,84-Meter-Mann vom Flügel in die Sturmmitte. Der millionenschwere Neuzugang Vincent Janssen hatte dort nicht überzeugt. Die taktische Umstellung beraubte den Ex-Leverkusener seiner großen Stärke, von außen in die Zentrale zu ziehen und abzuschließen. Zudem fehlte ihm ein echter Stoßstürmer an seiner Seite, um Verteidiger zu binden und Platz zu schaffen.

Leverkusen-Duell als Schlüsselspiel?

Die persönliche Torlos-Serie, die schwache Mannschaftsform und auch die Pfiffe gegen ihn in seiner altem Heimat Leverkusen führten in einen Teufelskreis: Kein Selbstbewusstsein - keine Treffer - noch weniger Selbstbewusstsein.

Dagegen kann nur Son selbst etwas tun. Ein Tor in Wembley ausgerechnet gegen Leverkusen würde ihm Schwung für den weiteren Saisonverlauf geben. Dann könnte der Stürmer tatsächlich noch einmal versuchen, den Titel als Spieler des Monats zu erobern.

Florian Pütz