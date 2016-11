Lob für Lewandowski: "Er kann es einfach"

Zwei Tore: Robert Lewandowski freut sich

Nach seiner nächsten Gala beim 2:1 (1:1) des FC Bayern in der Champions League bei PSV Eindhoven gab es Lob von allen Seiten für Matchwinner Robert Lewandowski.

"Das ist Qualität und Qualität setzt sich am Ende immer durch", sagte Kapitän Philipp Lahm über den zweimaligen Torschützen (34., Handelfmeter, 74.), und Sturmpartner Thomas Müller fügte an: "Er kann es einfach."

In der Tat hatte Lewandowski nicht nur aufgrund seiner zwei Treffer einen großen Anteil am Sieg und dem Einzug der Münchner ins Achtelfinale. Der polnische Superstar traf zudem dreimal noch Pfosten oder Latte (4., 29. 85.) und war von der PSV-Defensive kaum zu stoppen.

"Er hat eine brutale Qualität, er ist komplett. Du kannst nur versuchen, ihn irgendwie zu stören", sagte Gegenspieler und Ex-Bundesligaprofi Daniel Schwaab.

Lewandowski selbst hakte die Partie in Eindhoven schnell ab und nahm bereits die abschließenden Gruppenspiele in Russland bei FK Rostow (23. November) und gegen den Vorjahresfinalisten Atlético Madrid (6. Dezember) ins Visier. "Jetzt haben wir noch zwei Spiele, in denen wir punkten wollen", sagte er.