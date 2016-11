CL-Stimmen: "Enttäuscht und etwas sauer"

Arjen Robben war nach seiner Auswechslung enttäuscht

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die deutschen Vertreter in der Königsklasse am Dienstag. Während beim FC Bayern die Freude über das gelungene Comeback überwiegt, werden in Gladbach kleine Brötchen gebacken. Die Stimmen der Beteiligten.

Arjen Robben (Bayern München): "Es war schwierig. In der ersten Halbzeit haben wir zu langsam und ohne richtige Überzeugung gespielt. Wir müssen das viel besser ausspielen. Dann fehlt einfach etwas. Es war kein gutes Spiel für uns, das müssen wir sagen. Wir sind qualifiziert, aber mit den Fehlern bekommt man im Achtelfinale Probleme."

... zu seiner Auswechslung: "Ich fand es schade. Ich war enttäuscht und auch ein bisschen sauer. Das Spiel ist einmalig für mich. Da willst du von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz stehen. Der Trainer denkt vielleicht an meine Gesundheit."

... zu seiner Vertragssituation: "Es gibt nichts Neues. Lass mich schön gesund bleiben und bis zur Winterpause durchziehen. Was den Vertrag angeht, da mache ich mir keine Gedanken."

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Es war ein mühsamer Start ins Spiel. Aber wir sind Stück für Stück zurückgekommen und haben uns den Sieg verdient. Es war wichtig, dass wir das Selbstvertrauen nach dem 0:1 nicht verloren haben. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, um den ersten Platz zu erreichen. Das ist wichtig, aber das Weiterkommen ist noch wichtiger."

... zur Taktik: "Mit den Wechseln habe ich versucht, dass System zu ändern und mehr über die Flügel zu kommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann schneller gespielt und am Ende den Sieg verdient."

Thomas Müller (Bayern München): "Es hätte eins höher ausfallen können, wir können mit dem Spiel an sich nicht zu 100 Prozent zufrieden sein."

André Schubert (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir fühlen uns nicht wie ein Verlierer heute, aber das Ergebnis ist natürlich enttäuschend. Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen, haben dann erfolgreich einige Anpassungen vorgenommen und hatten mehrfach die Gelegenheit, die Partie für uns zu entscheiden. Es ist besonders bitter, dass wir durch so eine Situation alles aus der Hand geben. Rote Karte, Elfmeter, Ausgleich für Celtic - das war natürlich bitter."

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): "Unser Ziel war immer, dass wir europäisch überwintern. Das haben wir immer noch in der Hand. Unter dem Strich bin ich froh, dass wir in Unterzahl nicht verloren haben."

... und weiter: "Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Wir hatten nach dem 1:0 noch genügend Chancen für das 2:0. Dann wäre alles vorbei gewesen. Wir haben 1:1 gespielt und nicht verloren. Aus beiden Spielen haben wir vier Punkte geholt und jetzt sind wir noch zwei Punkte vor. Das Ziel war, dass wir auf Platz drei überwintern wollen. Wir haben vier Punkte und Celtic hat zwei. Jetzt wollen wir mit aller Macht den dritten Platz verteidigen."

André Hahn (Borussia Mönchengladbach): "Das 1:1 ist für uns ärgerlich. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, uns viele Chancen herausgespielt. Leider konnten wir die meisten dieser Möglichkeiten aber nicht in Tore ummünzen. Wenn wir eine dieser Chancen genutzt hätten, wäre der Sack zu gewesen. Stattdessen haben wir einen Elfmeter gegen uns gepfiffen bekommen und dadurch den Ausgleich kassiert. Mit zehn Mann war es gegen Celtic brutal schwer. Ein Sieg wäre für uns heute sehr wichtig gewesen. Wir müssen jetzt erstmal alles sacken lassen und uns dann aufs nächste Spiel am Freitag in Berlin konzentrieren."

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): "Die Enttäuschung ist groß. Celtic hatte in der ersten Halbzeit eine Chance, als sie den Pfosten getroffen haben. Wir hatten zwei, drei gute Möglichkeiten, die wir aber nicht genutzt haben. So ist es leider manchmal im Fußball. Manchmal reicht eine Aktion und es steht 1:1. Die Situation, die zum Elfmeter geführt hat, ist schwer zu bewerten. Dembélé ist zum Abschluss gekommen, die Aktion war somit abgeschlossen. Der Schiedsrichter hat aber auf Elfmeter entschieden, das können wir nicht ändern. Wir haben einen Punkt geholt. Aber wenn man den Verlauf anschaut, kann man sicherlich etwas enttäuscht sein."

Tony Jantschke (Borussia Mönchengladbach): "Vom Spielverlauf her war es unglücklich. Es war nicht unser bestes Spiel. Momentan ist es für uns ein bisschen schwierig, trotzdem hatten wir die klareren Chancen. Wir haben eine Rote Karte und einen Elfmeter in einer Phase gegen uns bekommen, in der wir selbst zwei, drei gute Chancen hatten, um das 2:0 zu machen. Hinten heraus hätten wir aber auch noch das zweite Gegentor bekommen können. Demzufolge müssen wir jetzt mit dem Punkt leben."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben uns zahlreiche Torchancen herausgespielt – davon hätten wir eine nutzen müssen, das haben wir leider versäumt. Das Unentschieden ist in seiner Entstehung bitter. Ich glaube die Aktion von Julian Korb war ein Foul, aber keine Rote Karte. Der Elfmeter war aber aus meiner Sicht berechtigt."

Roel Brouwers (Ex-Profi Borussia Mönchengladbach):

.... zum Platzverweis für Julian Korb: "Den Elfmeter kann man geben, aber es ist absolut keine Rote Karte."

Lothar Matthäus (Ex-Gladbach- und Bayern-Profi):

... zum Bayern-Sieg: "Das war der beste Auftritt der Bayern in der Champions-League-Saison. Heute hatten sie Dominanz pur von der ersten bis zur letzten Minute."

... zur Schiedsrichter-Leistung in Eindhoven: "In dieser Anzahl von so groben Schiedsrichter-Fehlern habe ich selten ein Champions-League-Spiel gesehen. Dieser Schiedsrichter wird sich etwas anhören müssen, das war eine unterirdische Leistung."

... zum Spiel von Mönchengladbach: "Es war unglücklich. Ich habe die Borussia über 75 Minuten super gesehen. Das zweite Tor wäre die Entscheidung gewesen. Der Elfmeter war berechtigt, aber die Rote Karte war übertrieben."

Brendan Rodgers (Trainer Celtic): "Ich finde, dass wir die bessere Mannschaft waren und den Sieg verdient gehabt hätten. Wir haben in der ersten Hälfte den Pfosten getroffen, in der Schlussphase hatten wir auch noch mehrere Chancen, das Spiel zu uns zu entscheiden. Das hat leider nicht geklappt. Dennoch bin ich sehr stolz auf meine Spieler, sie haben nach dem Rückstand Charakter gezeigt, das war außergewöhnlich. Wir haben den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gemacht, auf diese Leistung können wir aufbauen."