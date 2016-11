Casillas möchte wieder für Spanien spielen

Ob Iker Casillas es noch einmal zurück ins spanische Nationalteam schafft?

Spaniens langjähriger Teamtorhüter Iker Casillas hat ein Comeback in der Nationalelf nicht aufgegeben. "Wenn der Trainer mich braucht, wäre ich glücklich, wieder dabei zu sein", sagte der 35-Jährige am Montag in Madrid. Mit Casillas im Gehäuse holten die Iberer 2008 und 2012 den EM-Titel, 2010 die WM-Krone. Bei der diesjährigen EM-Endrunde saß er nur auf der Bank.

Seit dem Achtelfinal-Aus der Roja mit der neuen Nummer eins David de Gea ist auch die Teamkarriere von Casillas offenbar zu Ende. Spaniens nun für den FC Porto spielender Rekordinternationaler (167 Einsätze) wurde vom neuen Teamchef Julen Lopetegui nicht mehr berücksichtigt.

apa