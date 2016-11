Spanien und Italien siegen ohne Mühe

Vitolo bringt Spanien mit seinem 2:0 auf die sichere Siegerstraße

Spanien und Italien marschieren in der Qualifikation zur WM 2018 weiter im Gleichschritt vorneweg. Während die Iberer in der Gruppe G am Samstag Mazedonien mit 4:0 besiegten, schlugen die Azzuri Liechtenstein in Vaduz ebenfalls mit 4:0. Durch die Erfolge bleiben beide Mannschaften weiter ungeschlagen und führen die Gruppe mit je zehn Punkten an. Die Spitzenposition haben aufgrund des besseren Torverhältnisses die Spanier inne.

Im Duell mit den punktlosen Mazedoniern verhalf Spanien ein Eigentor von Verteidiger Darko Velkoski (34.) zur Führung. Eine Flanke von Dani Cavajal köpfte der Pechvogek unglücklich ins eigene Tor. Victor Vitolo (63.) vom Europa-League-Sieger Sevilla erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0, ehe Nacho Monreal (84.) und Aritz Aduriz (85.) den Endstand besorgten.

¡¡FINAL!! ¡Importantísima victoria para mantenernos en lo más alto de la clasificación hacia #Rusia2018! 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/2dH8e0ObCM — Selección Española (@SeFutbol) 12. November 2016

Eine Halbzeit reicht den Azzuri zum klaren Sieg

Italien sorgte in Liechtenstein bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Andrea Belotti (11./44.) überzeugte mit einem Doppelpack, Ciro Immobile (12.) und Antonio Candreva (32.) trafen ebenfalls.

¡¡FINAL!! ¡Importantísima victoria para mantenernos en lo más alto de la clasificación hacia #Rusia2018! 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/2dH8e0ObCM — Selección Española (@SeFutbol) 12. November 2016

Im dritten Duell der Gruppe gewann Israel mit 3:0 in Albanien. Eran Zahavi (18./Elfmeter), Dan Einbinder (66.) und Eliran Atar (84.) trafen für die Gäste. Durch den Sieg verdrängte das Team von Trainer Ronny Levy die Albaner von Platz drei. Dort steht Israel mit einem Punkt Rückstand auf das Führungs-Duo.

Vor dem Führungstor zeigte der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin Albaniens Berat Djimsiti (17.) wegen einer Notbremse die Rote Karte. In der zweiten Halbzeit wurde auch Torwart Etrit Berisha (55.) nach einem Kopfstoß des Feldes verwiesen. Den nachfolgenden Strafstoß vergab Torschütze Zahavi (58.).