Auba amüsiert sich über "Stripper"-Sokratis

Sokratis Papastathopoulos war Teil der unrühmlichen Szene

Griechenlands Fußballer atmeten nach dem Ausgleich in letzter Sekunde gegen Bosnien auf. Doch die Hauptrolle in der WM-Qualifikationspartie spielte am Sonntag der ehemalige Wolfsburger Bundesligaprofi Edin Džeko.

Der bosnische Stürmer hatte Sokratis Papastathopoulos von Borussia Dortmund während eines Streits um den Ball in der 79. Minute die Hose heruntergezogen. Das Fernsehen hatte gerade zu diesem Zeitpunkt die Aktion in Großaufnahme gezeigt. Zum Vergnügen von Teamkollegen Pierre-Emerick Aubameyang, der die Szene umgehend auf seinem Instagram-Account teilte und augenzwinkernd hinzufügte: "Der Moment, in dem Papa Sokratis mit dem Fußballspielen aufhört, um zu strippen."

That moment when papa Sokratis stop football for stripper work 😆😂😂😂Papaaaaa was los mit dir alter 😂👏🏽👏🏽 A video posted by Aubameyang (@aubameyang97) on Nov 14, 2016 at 4:16am PST

Anschließend kam es zu einer Rudelbildung und Rangeleien zwischen Griechen und Bosniern. Dabei schlug der griechische Bundesliga-Spieler Kyriakos Papadopoulos (RB Leipzig) einem bosnischen Spieler ins Gesicht. Ergebnis: Der Schiedsrichter zeigte Džeko Gelb-Rot und Papadopoulos die Rote Karte.

Baždarević: "Größte Schande"

Nicht alle waren mit der Entscheidung einverstanden. Bosniens Nationaltrainer Mehmed Baždarević sagte am Montag: "Ich glaube, dass es der größte Schaden ist, dass Edin Džeko unrechtmäßig ausgeschlossen wurde. Damit hat uns der Schiedsrichter um zwei Punkte gebracht."

Den Ausgleich zum 1:1 hatte in der fünften Minute der Nachspielzeit Georgios Tzavellas erzielt. Zuvor hatte Orestis Karnezis (32. Minute) die Gäste per Eigentor in Führung gebracht. Die Griechen bleiben damit in der Gruppe H mit zwei Punkten Rückstand Zweiter hinter Belgien. Griechenlands Nationaltrainer Michael Skibbe sagte nach dem Spiel: "Wir hatten Glück und haben am Ende den einen Punkt."

In bosnischen Medien wurde von einem weiteren Zwischenfall berichtet. Auf der Tribüne sollen griechische Fans ein nationalistisches Transparent gezeigt haben. Darauf stand der bekannte kriminelle Spruch "Messer, Draht, Srebrenica" ("Noz, zica, Srebrenica"). Das skandieren normalerweise Serben, um den Völkermord im ostbosnischen Srebrenica im Juli 1995 zu verunglimpfen.