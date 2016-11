"Dumme Menschen": Eberl kritisiert Fans

Max Eberl von Borussia Mönchengladbach ist sauer auf die eigenen Fans

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat sich nach dem 1:1 in der Champions League gegen Manchester City in kleiner Journalistenrunde zu einer Wutrede hinreißen lassen. Adressat seiner harschen Kritik: die Fans der Borussia.

"Ich spüre hier eine Stimmung, wo man nicht weiß, geht es nach links, geht es nach rechts, ist es Fisch, ist es Fleisch?", sagte Eberl laut "Spiegel" unmittelbar im Anschluss an die Partie. Momentan sei das Umfeld in Gladbach "nicht leicht". Besonders die gegen den bei den Anhängern ohnehin unbeliebten Trainer André Schubert gerichteten Pfiffe brachten Eberl auf die Palme. Das Publikum quittierte damit die Auswechslungen der eher offensiv ausgerichteten Akteure Mahmoud Dahoud und Raffel.

"Das sind dumme Menschen, die hierherkommen und erwarten, dass Mönchengladbach Manchester City aus dem Stadion fegt. Die sollen nach München fahren", ätzte Eberl gegen Teile des eigenen Anhangs.

Doch auch der großen Masse der Fans warf der 43-Jährige Undankbarkeit vor: "Wir sind in der Europa League weiter, und jeder geht nach Hause, als sei das Business as usual, damit kann ich ganz schlecht umgehen. Da guckt keiner Fußball, da wollen welche nur Frust abladen. Die warten darauf: Und jetzt kann ich endlich wieder dem Eberl, dem Wichser, was sagen. Darauf warten die. Nicht jeder, aber gefühlt sehr viele. Und die hört man in so einer Stimmungslage noch mehr als die anderen."