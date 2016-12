Vor CL-Duell: Kroos vergleicht BVB mit Barça

Toni Kroos spielt mit Real Madrid erneut gegen Borussia Dortmund

Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid hat Borussia Dortmund im Vorfeld des Champions-League-Duells der beiden Teams in den höchsten Tonen gelobt - und mit dem FC Barcelona verglichen.

"Dem Dortmunder Spiel ist der Ballbesitz-Fußball deutlich anzusehen. Wie Barça wollen sie viel den Ball haben und haben auch die Spieler mit den dafür nötigen Fähigkeiten", sagte Kroos der "Sport Bild". "Mit dem Ball sind sie schon jetzt eine der besten Mannschaften in der Champions League."

Noch sei der Vergleich mit den Katalanen aber dennoch "eine Nummer zu groß" für das Tuchel-Team.

Im Heimspiel gegen den BVB wollen die Königlichen laut ihrem Mittelfeld-Regisseur anders auftreten als im ersten Aufeinandertreffen in Dortmund (2:2). "In Bernabéu werden wir definitiv offensiver agieren, um zu versuchen, Dortmund weiter hinten reinzudrängen", kündigte Kroos an.

Der Spielmacher kehrt für die Partie gegen den Bundesligisten nach mehrwöchiger Verletzung zurück in den Kader. Real braucht einen Sieg gegen die Borussia, um den Dortmundern noch Platz eins in der Gruppe F abzujagen.