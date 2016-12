70.000 Euro Schaden: Schreckmoment für Varane

Raphaël Varanes Haus wurde während des BVB-Spiels von Einbrechern heimgesucht

Böse Überraschung für Abwehrspieler Raphaël Varane: Als der Franzose in Diensten des spanischen Rekordmeisters Real Madrid am Mittwoch in der Champions League gegen Borussia Dortmund (2:2) spielte, brachen Diebe in seine Villa im Madrider Nobelviertel La Moraleja ein.

Wie die Polizei bekannt gab, hatte Varane vergessen, die Alarmanlage einzuschalten.

Die Eindringlinge erbeuteten unter anderem 3800 Euro Bargeld, zwölf Edeluhren und weiteren Schmuck im Wert von 10.500 Euro. Insgesamt betrug der Schaden mehr als 70.000 Euro.