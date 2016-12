Benfica: Ehrgeizig und mit warmen Worten

Dortmund trifft im CL-Achtelfinale auf Benfica

Benfica erwartet im Achtelfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund eine sehr harte Aufgabe. "Es wird ein sehr schweres Duell", erklärte der Fußball-Chef des portugiesischen Rekordmeisters, Lourenço Coelho.

"Wir werden aber auch zwei große Spiele vor tollen Kulissen sowohl in Dortmund als auch in Lissabon erleben", wurde Coelho von der Nachrichtenagentur "Lusa" zitiert. Man habe zwar vor allen Gegnern Respekt, gehe aber mit sehr viel Ehrgeiz in die Runde der letzten 16 Teams.

Die Borussia, die in der Gruppenphase Benficas Stadtrivale Sporting zwei Mal bezwang, wurde vom Funktionär in höchsten Tönen gelobt. Die Schützlinge von Thomas Tuchel wollten diese Saison nicht nur in der Bundesliga, "sondern auch in der Königsklasse sehr weit kommen". Der BVB habe "sehr viel investiert", um große Ziele zu erreichen.