CONCACAF-Trio will WM 2026

CONCACAF-Präsident Victor Montagliani unterstützt eine gemeinsame WM-Ausrichtung

Die Fußballverbände der USA, Kanada und Mexiko überlegen eine gemeinsame Bewerbung für die WM-Ausrichtung 2026. Gespräche sollen im kommenden Jahr stattfinden, gab CONCACAF-Präsident Victor Montagliani am Mittwoch bekannt.

Die FIFA hatte im Oktober den Weg für eine gemeinsame Ausrichtung der Weltmeisterschaft in zehn Jahren mit unlimitierter Länderanzahl frei gemacht. In der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika, Karibik) wurde zuletzt 1994 in den USA eine WM ausgespielt. "Es ist Zeit, dass sie zurückkehrt", sagte Montagliani in Dubai.

