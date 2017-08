England will Frauen-EM 2021 ausrichten

Könnte 2021 in England ausgespielt werden: Der EM-Pokal der Frauen

England will die Frauen-EM 2021 ausrichten. Das gab der Englische Fußballverband in London bekannt. Im Laufe des Jahres sollen die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Mit der Gastgeberrolle der EM-Endrunde in vier Jahren soll die weitere Entwicklung des Frauenfußballs auf der Insel vorangetrieben werden, hieß es in der FA-Mitteilung weiter.

"Die englischen Frauen haben unser Land bei der EM in den Niederlanden stolz gemacht", sagte FA-Generalsekretär Martin Glenn. Sportministerin Tracey Crouch stellte ihre Unterstützung in Aussicht. Die Entscheidung über den Ausrichter der EM 2021 soll Ende 2018 fallen.

Bisher sind die Engländer, deren Frauen-Team bei der am Sonntag zu Ende gegangenen EM im Halbfinale gegen den späteren Europameister Niederlande (0:3) ausgeschieden waren, der einzige bekannte Bewerber. 2005 richtete England schon einmal die Frauen-EM aus. Das offizielle Ausschreibungsverfahren beim europäischen Verband UEFA für die Endrunde 2021 hat noch gar nicht begonnen.

Auch beim EM-Debütanten Österreich, der in Holland mit dem Halbfinal-Einzug positiv überraschte, gibt es Überlegungen, die nächste Frauen-EM auszurichten. "Ich würde hier nichts ankündigen, aber auch nichts ausschließen", hatte Leo Windtner, Präsident des Österreichischen Fußball-Bunds, nach dem Aus gegen Dänemark erklärt. Man sei sich im Präsidium einig, dass Österreich wieder einmal ein größeres Ereignis im europäischen Fußball ausrichten sollte.