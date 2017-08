Liverpool-Star: "Hoffenheim erwartet ein Sturm"

Sadio Mané und Jürgen Klopp wollen mit Liverpool in die Champions League

Ein Spiel trennt den FC Liverpool noch von der Rückkehr in die Champions League. Im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (20:45 Uhr) wollen Sadio Mané und die Reds das Hinspiel-Ergebnis (2:1) bestätigen und in die Gruppenphase einziehen. Mit seinem Teammanager Jürgen Klopp im Rücken hat der Senegalese daran keinen Zweifel.

"Wir spielen im Rückspiel an der Anfield Road. Da sind wir fast nicht zu schlagen. Da erwartet Hoffenheim mit unseren Fans im Rücken ein Sturm", versprach Sané im Interview mit "Sport Bild". Champions-League-Neuling Hoffenheim muss ausgerechnet bei den Reds nicht nur eine Niederlage aus dem Hinspiel ausgleichen, sondern auch aufgrund der Auswärtstorregel mindestens zwei Tore erzielen ohne dabei selbst einen Gegentreffer hinzunehmen.

Grund für Manés Optimismus ist auch Teammanager Jürgen Klopp, von dem der Stürmer regelrecht ins Schwärmen geriet. "Er ist ein Motivator. Er lebt Fußball, begeistert mit seiner positiven Art alle und gibt uns immer Tipps. Er redet viel mit den Spielern, vor allem den jungen Talenten, und hört dabei zu", so Mané, der in Liverpool nach seinem Wechsel vom FC Southampton in seine zweite Saison geht.

Mit seiner Arbeit habe Klopp nicht nur Mané besser gemacht: "Er macht uns alle besser."

In seiner ersten Saison für Liverpool erzielte Mané in 27 Premier-League-Spielen dreizehn Treffer. Allein eine schwere Knieverletzung machten mehrere Einsätze zunichte. In der neuen Spielzeit hat der Außenstürmer sein Können bereits zweimal unter Beweis stellen können. Sowohl in Watford (3:3) als auch im Heimspiel gegen Crystal Palace (1:0) war Mané als Torjäger zur Stelle.