Münster holt Remis - Köln verliert Tabellenführung

Ex-Preuße Soufian Benyamina (li.) erzielte den Ausgleich

Fortuna Köln hat die Tabellenführung in der 3. Liga an den SC Paderborn verloren. Das Team aus der Kölner Südstadt kassierte am sechsten Spieltag bei Wehen Wiesbaden kurz vor Schluss den 1:1 (1:0)-Ausgleich.

Steven Ruprecht (89.) traf per Foulelfmeter, Daniel Keita-Ruel (56.) hatte die Fortuna in Führung geschossen. Die Kölner bleiben mit vier Siegen und zwei Unentschieden zwar ungeschlagen, rutschten jedoch hinter den 1. FC Magdeburg auf Platz drei ab.

Die Gastgeber gewannen das Verfolgerduell gegen Werder Bremen II nach der Pause souverän mit 4:1 (1:1). Dennis Erdmann (38.), Julius Düker (78.), Philip Türpitz (81./Foulelfmeter) und Felix Lohkemper (90.+1) trafen, Thore-Andreas Jacobsen (44.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Nach der Niederlage am ersten Spieltag gegen Sonnenhof Großaspach feierte Magdeburg bereits den fünften Liga-Erfolg nacheinander. Der Überraschungssieg im DFB-Pokal gegen Bundesligist FC Augsburg rundete den gelungenen Saisonstart ab.

Münster holt Remis, Zwickau verliert

Ex-Bundesligist Hansa Rostock hat derweil den Sprung auf den vierten Tabellenplatz verpasst. Die Norddeutschen kamen zu Hause gegen Preußen Münster über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus. Sebastian Mai (31.) brachte die Preußen in Führung, Soufian Benyamina (58.) glich aus. Der FC Hansa ist mit elf Punkten Fünfter. Adlerträger Sandrino Braun zeigte sich zufrieden: "Ein guter Punkt für uns."

Im zweiten Sonntagsspiel unterlag der Tabellenletzte FSV Zwickau Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers mit 0:1 (0:1). Jannis Nikolaou (28.) war für die Mainfranken zum Siegtor erfolgreich, es war der erste Dreier in dieser Saison. In der 64. Minute flog der Torschütze per Ampelkarte vom Platz.

KSC kommt weiter nicht in Tritt

Der langjährige Zweitligist Karlsruher SC kommt nach dem Abstieg dagegen weiter nicht in Tritt. Gegen den Halleschen FC reichte es nur zu einem 1:1 (0:1), Fabian Schleusener (67.) egalisierte die Gäste-Führung von Martin Röser (13.).

Der KSC liegt mit fünf Punkten nur zwei Zähler vor der Abstiegszone, in der Rot-Weiß Erfurt beim VfR Aalen immerhin ein Remis holte. Beim 1:1 (0:0) rettete Ahmed Waseem Razeek (88.) Erfurt den Punkt, Maximilian Welzmüller (55.) hatte Aalen in Führung gebracht.

Osnabrück feiert ersten Saisonsieg

Beim ersten Saisonsieg des VfL Osnabrück (1:0 gegen Sportfreunde Lotte) erzielte Marcos Álvarez (53.) das Tor des Tages. Beim 4:2 (2:1) von Aufsteiger SpVgg Unterhaching gegen den Chemnitzer FC traf Stephan Hain zweimal (20./65., Foulelfmeter). Zudem erzielte Tom Scheffel (33.) ein Eigentor, Dominik Stahl (45.) schoss das dritte Tor für Unterhaching unmittelbar nach dem Seitenwechsel.

Für Chemnitz traf Miroslav Slavov (36./62.) doppelt. Carl-Zeiss Jena und Großaspach trennten sich torlos.

Bereits am Freitag hatte Paderborn gegen Aufsteiger SV Meppen 1:0 (1:0) gewonnen.