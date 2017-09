Bale will Österreichs WM-Traum beenden

Die Stars von Wales kennen nur ein Ziel: Heimsieg gegen Österreich

Wales hat vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Cardiff City Stadium gegen Österreich nur ein Ziel: Drei Punkte, damit der Traum von der Weltmeisterschaft 2018 in Russland weiter geht. Jener des ÖFB-Teams wäre hingegen damit endgültig vorbei. Der walisische "Drachen" könnte also zum Sargnagel der rot-weiß-roten Hoffnungen werden.

Teamchef Chris Coleman und Kapitän Ashley Williams kamen Freitagvormittag zur Abschluss-Pressekonferenz der Hausherren. Das Duo machte dabei sofort klar, dass für Wales lediglich ein Sieg zählt. Jeder andere Ausgang bringt den Sensations-Halbfinalisten der Europameisterschaft 2016 in Frankreich in gravierende Probleme. Beide gaben auch einmal mehr deutlich zu verstehen, auf wem die Hoffnungen der Gastgeber ruhen: Den Superstars Gareth Bale und Aaron Ramsey.

Die Stars der Hausherren sollen liefern

"Gareth ist bereit. Wir brauchen ihn und er wird da sein, um seine Leistung zu liefern", gab es von Spielführer Williams Vorschusslorbeeren für den zuletzt bei Real Madrid in die Kritik geratenen Flügelflitzer. Bale wird wie immer im Nationalteam voll auf der Höhe sein: Da ist man sich in Wales einig.

Die in der laufenden WM-Qualifikation noch ungeschlagenen Waliser halten bei einem Sieg und fünf Remis in den bisherigen sechs Partien. Genug Unentschieden, wenn es nach dem Geschmack von Everton-Verteidiger Williams geht: "Es wäre natürlich gut, wenn wir die vier restlichen Spiele gewinnen. Ich weiß nicht, wie es am Ende ausgehen wird, aber diese zwölf Punkte würden uns in eine sehr gute Position bringen."

Der Rekord in der "Festung" soll weiter halten

Zudem will man den stolzen Rekord in der "Festung" Cardiff City Stadium weiter ausbauen. Dort ist man in Pflichtspielen seit September 2013 ungeschlagen, lediglich eine 2:3-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am 13. November 2015 beschmutzte seither die weiße Weste in der neuen Heimstätte. Das viel größere "Millennium" hat als Austragungsort längst ausgedient, man schätzt den echten Heimvorteil in der kleineren reinen Fußball-Hochburg mit seinen rund 33.000 Plätzen.

"Wir genießen es. Es ist jedes Mal eine spezielle Atmosphäre hier, wenn das Flutlicht angeht. Wir freuen uns schon auf einen ganz speziellen Abend", konnte "captain" Williams die Partie kaum mehr erwarten.

Achtung auf Marko Arnautović

Gegenüber weltfussball machte der Abwehrchef des Heimteams auch unmissverständlich klar, von wem die größte Gefahr beim Gegner ausgeht: Marko Arnautović.

"Es ist ein unglaublich guter Fußballer, sehr talentiert und technisch herausragend. Ich kenne ihn aus der Premier League ja schon bestens, aber er hat auch mit seinen zwei Toren beim 2:2-Remis in Wien in der WM-Qualifikation seine Visitenkarte abgegeben. Auf ihn müssen wir sicher am meisten aufpassen", meinte Williams über Österreichs besten Offensivspieler.

Coleman lässt keine Zweifel aufkommen: "Do or Die"

Von Teamchef Coleman hat es bereits zuvor auf weltfussball-Nachfrage ebenfalls Komplimente für die ÖFB-Auswahl aber auch eine Warnung gegeben: "Österreich hat eine sehr gute Mannschaft. Vor unserem ersten Spiel in Wien hatten sie daheim eine wirklich eindrucksvolle Bilanz und deshalb konnten wir mit dem Punkt dort sehr gut leben. Aber diesmal spielen wir zu Hause."

"Do or Die": Auf der Insel liebt man es martialisch. Und der Chefcoach ließ auch keine Zweifel über die Bedeutung des Duells aufkommen: "Keine der beiden Mannschaften wird diesmal mit einem Unentschieden zufrieden sein. Natürlich kommt es auch auf die Ergebnisse der anderen Spiele in der Gruppe an, aber vielleicht muss sich nach dem Samstagabend jemand von seinem WM-Traum verabschieden. Ich erwarte deshalb eine großartige Partie."

Am Ende wurde der Trainer der Waliser dann sogar noch eindeutiger in seinen Kampfansagen: "Alle sagen, dass wir unter Druck sind. Aber wissen sie was? Wir haben bereits auswärts in Wien, Dublin und Belgrad gespielt. Dabei sind wir ungeschlagen geblieben und haben drei wichtige Unentschieden geholt. Jetzt müssen Österreich und Irland noch nach Cardiff. Wir können unsere vier restlichen Spiele gewinnen und ich fürchte ohnehin keinen Gegner. Man kann jede Partie für sich entscheiden, auch gegen Brasilien oder Deutschland."

