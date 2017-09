Matthäus glaubt an BVB-Sieg gegen Real Madrid

Lothar Matthäus lobte den BVB für seinen starken Saisonstart

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus traut dem deutschen Pokalsieger Borussia Dortmund am Dienstagabend einen Heimsieg gegen Real Madrid in der Champions League zu.

Obwohl der BVB sein Saisondebüt in der Königsklasse in Wembley bei Tottenham Hotspur verpatzte (1:3), schätzt Matthäus die Borussen gegen Real sehr stark ein: "Für mich geht der BVB als leichter Favorit in die Partie. Auch weil sie wissen, dass sie in der Vergangenheit sehr oft sehr gute Ergebnisse gegen Madrid eingefahren haben", meinte der 56-jährige Kolumnist bei "Sky Sport".

Für den Weltmeister von 1990 steht außer Frage, dass Dortmund nach seinem Sensations-Start in die Bundesliga-Saison derzeit alle Trümpfe gegen den spanischen Rekordmeister in der Hand halte: "Ich bin der Meinung, dass es der optimale Zeitpunkt für den BVB ist, um auf die Riesen von Real zu treffen." Die Königlichen sind nur mäßig in die Spielzeit gestartet, liegen in der Primera División nach sechs Spielen auf Platz fünf.

Großes Lob für Peter Bosz

Wieder einmal hält Matthäus die kluge Dortmunder Personalpolitik für den größten Pluspunkt beim BVB. Auch der neue Cheftrainer Peter Bosz, mit dem die Schwarz-Gelben an die Tabellenspitze der Bundesliga stürmten, bekam vom langjährigen Bayern-Star ein Sonderlob.

"Die Chemie zwischen Trainer, Team und der Führung wirkt optimal. Die Spannungen, die es unter Tuchel gegeben hat, sind nicht mehr vorhanden. Wie gut alle in diesem Verein miteinander arbeiten, sieht man einmal mehr an den Transfers von Yarmolenko und Philipp. Wieder einmal hat der BVB für vergleichsweise wenig Geld absolute Top-Transfers getätigt", freute sich Matthäus für die Westfalen.

Aubameyang "eine echte Type mit unfassbaren Qualitäten"

Der Abgang von Youngster Ousmane Dembélé sei aus Dortmunder Sicht längst verdaut und "mit Klasse und Charakter" ersetzt worden. Superstar Pierre-Emerick Aubameyang wurde vom heutigen TV-Experten Matthäus als "echte Type mit unfassbaren Qualitäten" bezeichnet.

Nach den lang anhaltenden Wechselgerüchten über Auba in diesem Sommer und der darauffolgenden "Liebeserklärung" von Seiten der Dortmunder Vereinsbosse hält es Matthäus mittlerweile sogar für vorstellbar, dass der Gabuner langfristig im Ruhrgebiet bleibt: "Vielleicht liebt Aubameyang ja auch Borussia Dortmund. Mich würde es nicht wundern, wenn Auba in Dortmund seine Karriere beendet", so einstige Weltfußballer gegenüber "Sky Sport".