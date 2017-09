Hoffen auf Einsatz: Keïta & Kampl trainieren

Naby Keïta konnte am Abschlusstraining der Leipziger teilnehmen

Bundesligist RB Leipzig kann im Champions-League-Gruppenspiel beim türkischen Meister Beşiktaş Istanbul weiter auf die Einsätze der zuletzt angeschlagenen Naby Keïta und Kevin Kampl hoffen.

Das Mittelfeld-Duo nahm am Montagnachmittag am Abschlusstraining des Vizemeisters teil. Nach einem Härtetest am Abend soll laut Trainer Ralph Hasenhüttl entschieden werden, ob Keïta (Oberschenkelprobleme) und Kampl (Sprunggelenkbeschwerden) am Dienstag (20:45 Uhr) auflaufen können.