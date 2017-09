Vor CL-Duell: Weigl im Visier der Königlichen?

Schon beim letzten Aufeinandertreffen beeindruckte Julian Weigl (l.) die Real-Verantwortlichen

Nach langer Verletzungspause hat sich BVB-Youngster Julian Weigl bei der 6:1-Gala gegen Borussia Mönchengladbach eindrucksvoll auf großer Bühne zurückgemeldet.

Beim anstehenden Champions-League-Kracher gegen Real Madrid wird der Mittelfeldspieler erneut in den Fokus rücken. Denn Real-Trainer Zinédine Zidane gilt als großer Fan des 22-Jährigen.

Schon im Sommer 2016 wollte der Franzose Weigl ins Estadio Santiago Bernabéu lotsen. Zidane hatte sich nach "Bild"-Informationen bereits damals erkundigt, ob es in Weigls Vertrag eine Ausstiegsklausel gebe. Auch in Reals Chefetage um den mächtigen Präsidenten Florentino Pérez sei die Personalie diskutiert worden, heißt es. Zu Beginn des Jahres berichtete die spanische Tageszeitung "AS" ebenfalls über entsprechende Gedankenspiele der Königlichen.

Langfristiger Vertrag in Dortmund

Für Real würde Weigl als hochwertige Alternative zu Abräumer Casemiro durchaus Sinn ergeben. Luka Modrić, Mateo Kovačić und Toni Kroos sind allesamt offensiver ausgerichtet, der vor der Saison von Deportivo Alavés zurückgeholte Marcos Llorente kam bisher nur auf drei Einsätze.

Ob Weigl den Schritt zum amtierenden Königsklassen-Champion wagt, bleibt derweil abzuwarten. Erst zu Jahresbeginn hatte er seinen Vertrag beim BVB bis 2021 verlängert. Entsprechend üppig müsste ein Angebot der Madrilenen ausfallen, um die Dortmunder Verantwortlichen überhaupt an den Verhandlungstisch zu locken.