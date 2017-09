Salzburg kämpft gegen OM um 9. Sieg

Olympique Marseille ist nächster Gegner der Salzburger

RB Salzburg geht mit einer ausgeglichenen Bilanz gegen französische Klubs ins Donnerstag-Duell mit Olympique Marseille in der Europa League (ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker). Im Vorjahr unterlagen die "Bullen" OGC Nizza in der Gruppenphase zunächst zuhause 0:1, ehe auswärts ein 2:0-Sieg folgte. 2011 gab es ebenfalls eine Niederlage und einen Sieg: Gegen PSG spielten die Salzburger 1:3 (a) und 2:0 (h).

Ein Erfolg wäre der neunte eines ÖFB-Klubs gegen ein französisches Team. Daneben gab es neun Unentschieden und 16 Niederlagen. Die Bilanz von "OM" gegen heimische Vertreter ist bei zwei Siegen und je einem Unentschieden und einer Niederlage eine positive.

Das bisher letzte Duell mit einem österreichischem Team bestritt Marseille in der Saison 2003/04 gegen Austria Wien. In der Champions-League-Qualifikation setzten sich die Franzosen gegen die damals von Joachim Löw betreuten "Veilchen" mit dem Gesamtscore von 1:0 durch.

1999/00 musste sich Sturm Graz in der Gruppenphase der Königsklasse in der Hafenstadt 0:2 geschlagen geben, ehe Roman Mählich und Doppeltorschütze Tomislav Kocijan in Graz gegen Robert Pires, Christophe Dugarry und Co. einen 3:2-Erfolg herausschossen.

Mehr dazu:

apa