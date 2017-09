Spurs-Coach adelt "unglaublichen" Kane

Mauricio Pochettino lobt Torjäger Harry Kane

Tottenhams Teammanager Mauricio Pochettino sieht seinen Torjäger Harry Kane auf dem Weg zum Superstar.

"Cristiano Ronaldo ist fantastisch, einer der Besten. Aber Harry ist vielleicht noch besser, weil er jünger ist", sagte der Argentinier nach dem Dreierpack des englischen Nationalspielers beim 3:0 (1:0) der Spurs in der Champions League bei APOEL Nikosia.

Wie Ronaldo besitze der neun Jahre jüngere Kane das "gewisse Etwas. Sie sind Killer", lobte Pochettino. Kane hatte in der Königsklasse bereits Borussia Dortmund beim 3:1-Auftaktsieg mit zwei Treffern fast im Alleingang abgeschossen. Nach einem torlosen August hat er im September in sieben Pflichtspielen elf Treffer markiert. Nach seinem neunten Dreierpack für Tottenham kommt er 2017 auf 34 Tore in 30 Partien.

"Er ist unglaublich, er ist Harry Kane"

In Nikosia traf er mit links, rechts und mit dem Kopf. "Ich bin sehr stolz darauf", erklärte Kane. Pochettino scherzte: "Ich möchte nicht immer dasselbe über ihn sagen, weil meine Frau sonst eifersüchtig wird - und seine Frau auch. Er ist unglaublich, er ist Harry Kane."

Der Stürmer sei wie die gesamte Mannschaft jetzt schon heiß auf die Duelle mit Ronaldos Real, "dem besten Team der Welt", in der Champions League am 17. Oktober und 1. November. "Wir müssen dort mit dem gleichen Selbstvertrauen spielen", sagte Kane.