Salzburg zwingt Marseille in die Knie

RB Salzburg ist nach dem zweiten Spieltag neuer Leader der Gruppe I der Europa League. Am Donnerstag feierten souveräne "Bullen" zuhause einen verdienten 1:0-Heimsieg gegen Ex-Europacupsieger Olympique Marseille und setzten sich mit nunmehr vier Punkten vor Konyaspor sowie Marseille an die Spitze. Munas Dabbur krönte eine starke Salzburger Leistung in der 73. Minute mit dem Goldtor zum vollen Erfolg.

Die Salzburger, die den namhaften Gegner mit viel Aggressivität und Laufbereitschaft in eine Nebenrolle drängte, dürfen nach dieser Vorstellung wohl auch mit dem Gruppensieg, jedenfalls mit dem Aufstieg liebäugeln. Einen wichtigen Schritt könnte man im nächsten Gruppenspiel am 19. Oktober auswärts bei Konyaspor tun. Die Türken feierten am Donnerstag einen 2:1-Heimsieg gegen Vitória Guimarães.

Dabei hatte Salzburg-Coach Marco Rose vor dem Spiel eine weitere Hiobsbotschaft aus der um schon sieben Spieler dezimierten Personalabteilung erhalten. Für Stürmer Fredrik Gulbrandsen rückte deswegen der am Donnerstag erstmals in ÖFB-Team einberufene Hannes Wolf in die Spitze und im Mittelfeld gab Xaver Schlager nach fast sechs Monaten sein Comeback in der Startelf.

Die Ersatzbank war mit nur mehr vier Feldspielern nicht einmal gefüllt. Marseille-Coach Rudi García hatte indes im Vergleich zum jüngsten Ligaspiel seiner Mannschaft gleich sieben Veränderungen vorgenommen. Der nicht voll fitte Dimitri Payet stand etwa gar nicht erst im Kader.

Mit den arrivierten Gästen rund um Verteidiger Patrice Evra und Ex-Bayern-Kicker Luiz Gustavo kam die "Bullen" von Beginn an gut zurecht. Marseille verzeichnete im letzten Drittel kaum gute Aktionen geschweige denn Schüsse. Das frühe Attackieren der Salzburger unterband nicht nur viele potenzielle Angriffe der Franzosen, sondern führte auch zu mehr oder weniger gefährlichen eigenen Aktionen.

Die Beste fand Dabbur nach fast einer halben Stunde vor, nachdem sich der unter Druck gesetzte Keeper Yohann Pele verdribbelt hatte. Doch Dabbur zögerte zu lange, seinen Schuss konnte Adil Rami noch knapp vor der Linie klären (29.). Davor hatte schon Paulo Miranda mit einem von Pele geklärten Kopfballaufsetzer erstmals für Gefahr gesorgt (20.).

Dabbur sorgt für das Goldtor zum Sieg

Dabbur war es auch, der eine starke zweite Hälfte der Salzburger mit einem satten Flachschuss eröffnete, den Pele ins Aus lenkte. Den folgenden Eckball köpfelte Miranda neben das Tor. Es war der Beginn der ersten dominanten Phase der Hausherren, die vor allem über die Flanken viel Druck ausübten - etwas, das vor der Pause noch nicht geklappt hatte. Auch von einem knapp neben das Tor gesetzten Freistoß von Florian Thauvin (59.) ließ man sich nicht aus der Ruhe bringen.

Ganz im Gegenteil. Was folgte, war ein abgefälschter Schlager-Schuss über das Tor (54.) und schließlich das entscheidende Tor. Im dritten Anlauf ließ sich Dabbur nicht mehr bitten und schloss eine schöne Kombination über Valon Berisha und den von rechts perfekt hereingebenden Stefan Lainer aus wenigen Metern ab.

Zwar kamen im Finish bei den Gästen mit Kostas Mitroglou und Clinton N'Jie frische Offensivkräfte, von einer Schlussoffensive war bei Marseille aber wenig zu sehen - nicht zuletzt, weil die Salzburger bis zum Ende höchsten Einsatz an den Tag legten. Einzig Bouna Sarr hatte kurz vor dem Ende von der Strafraumgrenze noch eine gute Chance auf den Ausgleich, traf aber das Tor nicht (88.).

