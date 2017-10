Draxler: DFB-Elf wie Pariser Starensemble

Julian Draxler und Co. sind nur noch einen Punkt von der WM-Teilnahme entfernt

Julian Draxler kann mit der DFB-Elf gegen Nordirland den letzten Schritt Richtung WM machen. Vor dem anstehenden Qualispiel (20:45 Uhr) hat sich der Youngster zu seinen persönlichen Ambitionen in Nationalmannschaft und Verein geäußert.

"Es war jedenfalls eine willkommene Erfahrung. Bei einem Turnier Deutschland anzuführen, war etwas ganz Besonderes in meiner Vita und auch eine große Ehre", schwärmte Draxler über seine Confed-Cup-Erfahrung in diesem Sommer als der Ex-Schalker die DFB-Binde überstreifen durfte.

In Hinblick auf das Duell Nordirland bleibt der Mittelfeldspieler aber zurückhaltend: "Ich glaube, dass es ein unangenehmes Spiel wird. So war auch schon das Hinspiel damals in Hannover. Die Nordiren können stark verteidigen. Wir werden sicherlich eine gute Leistung brauchen", so der 24-Jährige, der einzig die Ausfälle von Timo Werner und Mario Gomez bedauerte: "Die beiden sind natürlich erstklassige Stürmer, von daher hätten wir sie lieber dabei."

Nationalmannschaft wie Paris

Zudem zog Draxler Parallelen zwischen dem Pariser Starensemble und der DFB-Elf. "Wir haben bei Paris Saint-Germain schon eine besondere Offensive. Wenn man da mitspielen und manchmal auch mitzaubern darf, macht das schon Spaß. Das ist in der Nationalmannschaft aber auch nicht anders, da muss man sich nur mal den Kader hier anschauen", schwärmte der Offensiv-Allrounder.

Dem Konkurrenzkampf beim französischen Scheichklub mit Neymar und Co. sieht der 37-fache Nationalspieler aber gelassen entgegen: "Ich bin fit. Ich bin gut drauf. Ich habe nach dem Confed Cup sicher noch etwas länger gebraucht, als andere bei Paris, aber jetzt bin ich gut drauf. Die letzten vier Ligaspiele habe ich von Anfang an gespielt."