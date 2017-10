Verleumdungs-Vorwurf nach Mitternacht

Keine Angst Teamchef, denen sag ich es richtig rein!

Julian Baumgartlinger ist ein ruhiger Typ. Aber nach dem Abschluss der WM-Qualifikation mit dem 1:0-Auswärtssieg in der Republik Moldau am Montagabend platzte selbst dem ÖFB-Kapitän so richtig der Kragen. Dabei äußerte er sogar einen Verleumdungs-Vorwurf gegen einen der Landespräsidenten.

Die Ortszeit in Chișinău zeigte bereits nach Mitternacht, als sich der rot-weiß-rote Führungsspieler gegenüber den Journalisten zu Wort meldete. "Jules" lag etwas am Herzen. Man konnte es in seinem Gesicht sehen. Die Haube schützte die nassen Haare, seine Intelligenz war aber noch ein weit wichtigeres Schutzschild im Kampf gegen jene neun Herrschaften aus den Landesverbänden, die mit ihren Machtspielen den größten Sportverband Österreichs zu einer Lachnummer machen.

Niederösterreichs Verbandsboss: "Manchen fehlt's vielleicht an Intelligenz"

Es sind schwerwiegende Anschuldigungen, die Johann Gartner an die Öffentlichkeit gebracht hat. Gegenüber der "Kronen Zeitung" sagte der Bürgermeister von Ziersdorf: "Von der Gruppenbildung im Team, oder der Tatsache, dass sich David Alaba mit der von Marcel Koller gewünschten Rolle auf dem Platz nicht anfreunden wollte, erfuhren wir erst bei der letzten Analyse von Willi Ruttensteiner, aber nicht schon nach der EM."

Zudem meinte der 66-Jährige: "Ruttensteiner hatte sich bei seiner Wiederbestellung ein Riesengehalt rausgeschlagen, da durfte er sich einfach keine Fehler leisten. Wir wollten bei seinem Amt weg von der Wissenschaft und zurück zum Fußball."

>> ÖFB-Landesfürst schießt gegen seinesgleichen

Gegenüber seinem "Hausblatt" ging Gartner sogar noch weiter und teilte in der "NÖN" gegenüber den Teamspielern aus: "Ich verstehe die Kritik nicht. Wir sind die Eigentümer des ÖFB und es ist nur logisch, dass wir solche Entscheidungen treffen. Wer denn sonst?" Dann das Zitat mit dem meisten Zündstoff in Richtung der ÖFB-Profis: "Da haben einige deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Manchen fehlt's da vielleicht an Intelligenz."

Wenn dem Kapitän der Geduldsfaden reißt

Worte, die so nicht unwidersprochen bleiben können. Kapitän Baumgartlinger hatte gegenüber weltfussball bereits im Vorfeld über den zu erwarteten ÖFB-Umbruch gesprochen. Meinte dabei aber die Mannschaft. Nicht die Baustellen in der Verbandsstruktur. Nach dem Spiel aber war trotz des Sieges die Geduld beim Mittelfeldmotor erschöpft.

"Die Eitelkeiten mancher Herrschaften sind offensichtlich wichtiger als das Nationalteam. Diese Aussagen gehen in die selbe Kerbe, wie in den letzten Wochen. So etwas kann man nicht akzeptieren, weil es dem Team schadet. Ich hoffe, man kriegt es langsam in den Griff, weil ich kann es mir nicht erklären", meinte der genau auf seine Wortwahl achtende Legionär von Bayer Leverkusen.

Bei seiner Antwort auf die Nachfrage bezüglich der Gartner-Aussagen brach es aus dem Mann, der für Österreich keinen Zweikampf und keinen Weg scheut, aber immer mehr hervor: "Das sind Anschuldigungen, die an mir oder der ganzen Mannschaft vorbeigehen. Das ist Verleumdung und nicht zu akzeptieren."

Als er auch noch mit dem nächsten Statement ("weg von der Wissenschaft und zurück zum Fußball") des niederösterreichischen "Landesfürsten" konfrontiert wurde, musste selbst ein Julian Baumgartlinger kurz schlucken. Die Replik darauf? "Man hat ja gesehen, was in den vergangenen Jahren beim Nationalteam weiter gegangen ist. Das ist eine Plattitüde, die nicht für Intelligenz spricht."

Sprach's und verschwand aus der Mixed Zone. Ein starker Abgang.

Christian Tragschitz, weltfussball.at aus Chișinău