Russland noch nicht in WM-Form

Kein Sieger zwischen Russland (r.) und dem Iran

WM-Gastgeber Russland hat 240 Tage vor dem Turnierstart einen kleinen Dämpfer erhalten.

Die Mannschaft des früheren Dresdners Stanislav Cherchesov musste sich in Kazan mit einem 1:1 (0:0) gegen WM-Teilnehmer Iran begnügen und offenbarte dabei viele Schwachstellen.

Mit Konstantin Rausch vom 1. FC Köln in der Startformation fanden die Hausherren gegen gut organisierte Gäste nur selten geeignete Mittel. Den Führungstreffer für den Iran erzielte in der 57. Minute Sardar Azmoun, der in der russischen Premier Liga bei FK Rostov unter Vertrag steht. Dmitri Poloz gelang in der 74. Minute nur noch der Ausgleich für die Sbornaja, bei der Roman Neustädter erneut nur auf der Bank saß.

Zuletzt hatten die Russen mit 4:2 gegen Südkorea gewonnen. Im November steht noch ein Härtetest gegen Argentinien auf dem Programm.