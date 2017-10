Hamann: BVB hat "Achtelfinale nicht verdient"

Dietmar Hamann hat zum Unentschieden des BVB in Nikosia eine klare Meinung

Mit dem 1:1 bei APOEL Nikosia hat Borussia Dortmund am Mittwoch seine Chancen auf das Achtelfinale der Champions League schon beinahe verspielt. Die Top-Teams Real Madrid und Tottenham Hotspur werden allem Anschein nach die ersten zwei Plätze unter sich ausmachen.

Das sieht auch Ex-Profi Dietmar Hamann so, der vor allem Roman Bürki hinterfragt. In seiner Kolumne bei "skysport.de" nimmt der 44-Jährige den Schlussmann in die Pflicht. "Ich war in der Vergangenheit von ihm überzeugt. Aber die letzten Wochen geben den Kritikern Recht", so Hamann über Bürki.

Er habe zuletzt "viel zu viele haltbare Bälle kassiert und so die Mannschaft in Schwierigkeiten gebracht". Gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende musste Bürki gleich dreimal hinter sich greifen. Sein Doppelfehler in Nikosia, der das schmerzhafte 0:1 für die Schwarzgelben bedeutete, befeuere nun die Kritik.

"Das kurze Eck ist nicht Bürkis Freund. Es war jetzt dann doch des Guten zu viel", so Hamann weiter. Noch habe der Schweizer "die Rückendeckung von Klub und Trainer", allerdings wisse der Ex-Liverpooler nicht, wie lange Trainer Peter Bosz noch an Bürki festhalten wird. Bisher stellte sich der Niederländer stets hinter den 26-Jährigen.

Ähnlich hart geht Hamann mit der bisher gezeigten Leistung von Borussia Dortmund in der Königsklasse ins Gericht. "So wie der BVB in der Champions League aufgetreten ist, haben sie das Achtelfinale einfach nicht verdient." Die Gruppe sei mit Real Madrid und Tottenham Hotspur zwar sehr schwer besetzt, "aber wer in Nikosia nicht gewinnt, der darf sich nicht beschweren, wenn er höchstens in der Europa League weitermachen darf."

Bayern: Hamann begrüßt neue Verträge für Robben und Ribéry

Ganz anders sieht der 59-fache Nationalspieler die Situation bei Dortmunds Rivalen Bayern München. "Es ist tatsächlich der Effekt eingetreten, den sich der FC Bayern durch die Rückkehr von Jupp Heynckes erhofft hat", so Hamann. Nun stehe "wieder ein Team auf dem Platz", dass gegen Freiburg und Celtic Glasgow "überzeugend gewinnen" konnte.

Gut für die weitere Entwicklung wäre laut dem TV-Experten außerdem, wenn die Münchener im Frühjahr sowohl mit Arjen Robben als auch mit Franck Ribéry verlängern würden. "Fakt ist: Es sind zwei Matchwinner, wie sie es auf der Welt nur selten gibt." Zwar seien sie "jetzt schon älter", dennoch könnten beide "noch unglaublich wertvoll sein".