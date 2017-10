Nations League im öffentlich-rechtlichen TV

Die deutschen Stars werden in der Nations League auf große Namen treffen

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der neuen Nations League werden von "ARD" und "ZDF" übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich zwölf Länderspiele von 2018 bis 2022.

Gegenstand der am Freitag verkündeten Vereinbarung mit der Europäischen Fußball-Union ist auch die Radioberichterstattung von allen deutschen Spielen bis 2022.

"Die deutsche Nationalmannschaft genießt einen herausragenden gesellschaftlichen Stellenwert", sagte "ARD"-Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm: "Wir freuen uns daher sehr, sie auch weiterhin unserem Publikum in gewohnter höchster Qualität als festen Bestandteil im öffentlich-rechtlichen Rundfunk präsentieren zu können."

"ZDF"-Intendant Thomas Bellut betonte, es sei "gut, einen Publikumsmagneten wie die Länderspiele der deutschen Mannschaft weiterhin zwischen den Welt- und Europameisterschaften in unserem Programm zu haben".

Attraktive Gegner

Die deutschen Stars werden in der Nations League auf große Namen treffen. Gemäß Koeffizienten-Rangliste wurden der Auswahl von Joachim Löw unter anderem Portugal, Spanien, Frankreich und England zugeteilt. Die insgesamt zwölf Nationen werden am 24. Januar 2018 in Lausanne in vier Dreiergruppen gelost.

In dem neuen Format, das die üblichen Testspiele ersetzen soll, gibt es innerhalb der Gruppe Hin- und Rückspiele, also vier pro Mannschaft. Die Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde im Juni 2019, bei der die Halbfinals und das Finale gespielt werden. Gastgeber wird eine der vier qualifizierten Nationen sein. Das Turnier wird im Zweijahresrhythmus gespielt und ist ab 2020 auch für die EM-Qualifikation entscheidend.

Die Rechte an den EM- und WM-Qualifikationsspielen liegen weiterhin bei "RTL".