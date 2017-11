Stimmen: "Hatten ein bisschen Glück"

Sami Khedira war mit dem Auftritt der DFB-Elf zufrieden

Zwei Spiele, zwei Unentschieden, Serie gerettet: Nach dem Spiel gegen Frankreich zeigten sich die deutschen Protagonisten zufrieden - obwohl gegen die Équipe Tricolore nicht alles nach Plan lief.

Joachim Löw: "Zunächst bin ich mit beiden Tests gegen England und Frankreich sehr zufrieden. Das waren zwei Tests auf allerhöchstem Niveau. Heute haben wir uns in der zweiten Halbzeit frei gespielt, nachdem in der ersten Hälfte nicht alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Es kann immer mal passieren, dass man zur Pause zurückliegt. Wir wollten in der zweiten Hälfte mehr Druck nach vorne ausüben und haben dann auch unsere Chancen bekommen."

Didier Deschamps: "Es ist ein bisschen enttäuschend. Wir waren knapp vor dem Sieg. Am Ende haben wir nicht aufgepasst. Wir haben eine starke deutsche Mannschaft in Schwierigkeiten gebracht."

Sami Khedira: "In der ersten Hälfte hatten wir ein bisschen Glück, hatten aber auch unsere Torchancen. Es ist völlig normal, wenn man in verschiedenen Konstellationen spielt, dass man das eine oder andere Abstimmungsproblem hat. Ich denke, dass wir insgesamt dieses Jahr wirklich auf allerhöchstem Niveau mithalten konnten. Heute haben wir nach der Pause gedrückt und ausgeglichen. Dann kassieren wir aus dem Nichts das 1:2. Wir sind aber auch nach diesem Rückstand zurückgekommen und habe Moral bewiesen."

Kevin Trapp: "Ich bin froh, dass ich heute spielen durfte. Ich wollte dem Trainer das Vertrauen zurückgeben. Es war ja nicht selbstverständlich, dass ich gespielt habe. Ich werde alles tun, um bei der WM dabei zu sein."

Lars Stindl: "Glücklicherweise haben wir mit dem letzten Angriff das Tor gemacht. Insgesamt waren das zwei ordentliche Auftritte gegen zwei starke Gegner. Ich glaube, es war ein rundum gelungenes Jahr 2017 für den DFB."

Mario Götze: "Das war heute eine positive Geschichte für mich und ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin froh, dass ich wieder dabei bin. Das war für mich heute eine großartige Sache."