Heynckes verspricht: "Boateng wird spielen"

Jupp Heynckes will seine furiose Siegesserie mit den Bayern weiter fortsetzen

Jupp Heynckes, Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München, wird im fünften Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (20:45 Uhr) beim RSC Anderlecht auf den wieder genesenen Jérome Boateng in der Innenverteidigung setzen.

Der zuletzt angeschlagene Weltmeister werde "selbstverständlich von Anfang an spielen", sagte Heynckes am Dienstag. Im Mittelfeld sollen gegen den belgischen Meister Sebastian Rudy und Corentin Tolisso beginnen.

"Als Trainer ist es meine Aufgabe, jedem Spieler Einsatzzeiten zu geben", sagte Heynckes: "Das mache ich gerne, und das ist aus meiner Sicht kein Risiko."

Der 72-Jährige erwarte Anderlecht als "kämpferisch und läuferisch sehr stark", sagte er: "Man darf den Gegner nie unterschätzen - vor allem nicht in der Champions League. Das wird kein Spaziergang." Die Münchner sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Ulreich lobt Trainer und Team

Im Tor gesetzt sein wird erneut Sven Ulreich, der sich in den letzten Wochen als Vertreter von Nationaltorhüter Manuel Neuer als echter Stabilitätsfaktor in der Defensive erwiesen hat. Ulreich betonte, dass die Mannschaft insgesamt besser nach hinten arbeite, seit dem Jupp Heynckes wieder an der Seitenlinie steht: "Der Trainer hat den Fokus auf die Defensive gelegt. Das Credo ist: Zu Null spielen. Wir stehen wieder kompakter, arbeiten als Team alle nach hinten."

Das von außen an ihn herangetragenen Lob freue Ulreich zwar, allerdings gab sich der 29-Jährige auch betont nüchtern. Zur Aussage der einstigen Bayern-Ikone Lothas Matthäus, der Ulreich im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft sehe, meinte der Schlussmann mit einem Lächeln: "So schnell geht es. Vor ein paar Wochen hat Matthäus noch gesagt, dass ich ein Augenproblem habe."