Besiktas ohne Sechs gegen Leipzig

Besiktas-Coach Senol Günes will die Gruppenphase der Champions League ungeschlagen abschließen

Besiktas Istanbul will trotz des bereits feststehenden Einzuges in das Achtelfinale und einiger Personalsorgen im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen RB Leipzig auf Sieg spielen. "Wir wollen als ungeschlagener Gruppensieger rausgehen", sagte Trainer Senol Günes am Abend vor der Partie.

Der 65-Jährige muss am Mittwochabend aber auf gleich sechs Stammspieler verzichten. Verletzungsbedingt oder aus Gründen der Überlastung fehlen Pepe, Ricardo Quaresma, Hutchinson Atiba, Ryan Babel, Arslan Tolgay und Töre Gökhan.

Günes erwartet dennoch einen Erfolg von seinem Team. "Es sind natürlich wichtige, namhafte Spieler, die fehlen. Aber unser Anspruch ist, auch mit den zur Verfügung stehenden Spielern zu gewinnen", sagte er. Günes hat großen Respekt vor den Leipzigern, die gegen Istanbul punkten und zeitgleich auf einen Patzer von Porto gegen Monaco hoffen müssen, um in der Königsklasse weiterzukommen.

"Leipzig ist eine sehr gute Mannschaft, die besondere Qualitäten hat. Es ist ein Verein, der in kurzer Zeit sehr große Sachen erreicht und national sowie international Respekt verdient hat", sagte Günes.