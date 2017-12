BVB und Leipzig drohen echte Hammerlose

Dem BVB droht im Sechzehntelfinale ein dicker Brocken

Den beiden "abgestiegenen" Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig drohen nach dem Aus in der Königsklasse im Sechzehntelfinale der Europa League echte Hammerlose.

Nach den letzten Gruppen-Spieltagen in der Champions und Europa League stehen die Lostöpfe für die Ziehung des EL-Sechzehntelfinals fest. RB Leipzig befindet sich als einer der vier besten Gruppendritten der Champions League in Lostopf eins. Der BVB ist als schlechtester Gruppendritter aller Zeiten in Lostopf zwei gerutscht.

Damit droht den Borussen in der nächsten Runde ein Duell gegen eine europäische Spitzenmannschaft. So könnten die Schwarz-Gelben unter anderem auf Atlético Madrid treffen. Auch ein Duell gegen den FC Arsenal wäre möglich. Weitere potenzielle BVB-Gegner sind Athletic Bilbao, Zenit St. Petersburg, Sporting, Villarreal, Lazio Rom sowie der AC Mailand.

Die Leipziger könnten ihrerseits bereits in der Runde der letzten 32 auf den SSC Neapel, aktuell Tabellenzweiter der italienischen Serie A, treffen. Gleichzeitig sind Duelle gegen Olympique Marseille, den schottischen Seriemeister Celtic Glasgow, Olympique Lyon, Real Sociedad oder Nizza möglich.

Lostopf eins in der Übersicht:

RB Leipzig

Atlético Madrid

FC Arsenal

Zenit St. Petersburg

RB Salzburg

Lok Moskau

Dynamo Kiev

Athletic Bilbao

AC Milan

Atalanta Bergamo

Lazio Rom

Sporting Braga

FC Villarreal

Sporting CP

ZSKA Moskau

Viktoria Pilzen

Lostopf zwei in der Übersicht:

Borussia Dortmund

SSC Neapel

Real Sociedad

Olympique Marseille

Olympique Lyon

Celtic Glasgow

Spartak Moskau

Partizan Belgrad

OGC Nizza

FC Kopenhagen

Roter Stern Belgrad

AEK Athen

Östersund FK

FCSB Bukarest

Ludogorets Razgrad

FK Astana

Die Auslosung des Sechzehntelfinals findet am Montag ab 13 Uhr in Nyon statt.