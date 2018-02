Dortmunds Sokratis lobt Defensivarbeit unter Stöger

Sokratis will in Bergamo ohne Gegentor bleiben

Das Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa Leauge gegen Atalanta Bergamo konnte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit 3:2 im heimischen Stadion knapp für sich entscheiden. Eine Garantie für das Weiterkommen sei das jedoch nicht, so BVB-Abwehrspieler Sokratis.

Der Grieche bekannte nach der Ankunft in Italien: "Wir müssen morgen 95 Minuten lang aufpassen und konzentriert sein." Zwar habe der BVB das Hinspiel gewonnen, "aber morgen ist ein anderes Spiel", so Sokratis weiter: "Wenn wir nicht zu 100 Prozent da sind, können wir verlieren."

Aufgrund der zwei Auswärtstore der Italiener muss die Defensive des Bundesliga-Zweiten hellwach sein. Eine gute Entwicklung sieht der 29-Jährige dennoch in den letzten Wochen. "Nach dem Trainer-Wechsel ist die Verteidigung viel kompakter. Wir sind besser geworden. Das ist gut für die Viererkette. Ich bin sehr froh, dass wir so spielen. So können wir noch besser werden", führte Sokratis vor dem K.o.-Spiel aus.

Stöger entscheidet kurzfristig über Reus-Einsatz

Auch Trainer Peter Stöger wollte sich nach dem 3:2 im Hinspiel nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. "Wir sind gewarnt, aber wir gehen als Favorit in dieses Spiel", so der 51-Jährige.

Über einen Einsatz von Marco Reus wolle der Dortmunder Coach unterdessen erst am Donnerstag entscheiden. Klar sei jedoch: "Wenn er sich gut fühlt, ist er aus der Mannschaft nicht wegzudenken."