PSG-Star Mbappé stellt sich hinter Trainer Emery

Kylian Mbappé (l.) verlor die beiden Duelle mit PSG gegen Real Madrid

Fußball-Schwergewicht Paris Saint-Germain ist jüngst im Achtelfinale der Champions League krachend gegen Real Madrid ausgeschieden. Laut Angreifer Kylian Mbappé trage allein das Team die Schuld - und nicht der Trainer.

"Nicht Unai Emery hat verloren, sondern PSG", stellte der 19-Jährige gegenüber der spanischen "Marca" unmissverständlich klar: "Wir sind diejenigen, die auf dem Platz stehen."

Der spanische Coach steht nach dem nächsten missglückten Versuch, die Champions League mit dem Pariser Hauptstadt-Klub zu gewinnen, in Frankreich unter Beschuss.

Das Aus in der Champions League sei dennoch hart gewesen. "Wir wollten die Partie gegen Madrid so gut es geht bestreiten. Niemand kann sagen, dass wir es nicht versucht hätten. Aber so ist Fußball und obwohl wir großartige Spieler haben, hat Madrid den Unterschied zwischen großartigen Spielern und Champions gezeigt."

Es sei nun wichtig, so Mbappé weiter, schnell wieder in die Spur zu finden. "Wir sind immer noch in drei Wettbewerben dabei." Die Meisterschaft in der Ligue 1 führt PSG souverän vor seinem Ex-Klub AS Monaco an. Im Liga-Pokal steht das Team gegen die Monegassen im Finale und in der Coupe de France stehen die Hauptstädter im Halbfinale. Für das Triple wolle Mbappé nun "alles geben".