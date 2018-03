Barcelonas Busquets erleidet Zehenbruch

Sergio Busquets fällt mit einem Zehenbruch mehrere Wochen aus

Der FC Barcelona muss bei seiner Triple-Mission bis auf Weiteres auf Mittelfeldspieler Sergio Busquets verzichten.

Der 29-Jährige zog sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea am Mittwoch (3:0) einen Zehenbruch zu und wird rund drei Wochen ausfallen.

Busquets droht dem Team des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen zumindest im Viertelfinal-Hinspiel am 3. und 4. April zu fehlen. Die Auslosung findet am Freitagmittag in Nyon statt.

Im Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland am 23. März in Düsseldorf wird der spanische Nationalspieler ebenfalls nicht auflaufen können.