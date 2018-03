Löw: BVB-Trio darf hoffen - Max spielt "keine Rolle"

Mario Götze, André Schürrle und Marco Reus wurden für die Testspiele nicht berücksichtigt

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw macht den diesmal nicht nominierten Stars von Borussia Dortmund weiterhin Hoffnung auf die WM-Teilnahme.

"Mario Götze hat noch nicht ganz die Form erreicht, die wir uns vorstellen. Er ist aber keineswegs abgeschrieben", sagte Löw am Donnerstag in Düsseldorf: "Natürlich auch nicht Marco Reus, den ich sowieso nach seiner langen Pause nicht nominiert hätte."

Ähnlich sei die Lage im Fall André Schürrle. "Zuletzt hatte er aufsteigende Tendenz, und wir wissen zu schätzen, was er kann. Er ist nach wie vor ein Thema für diese WM", versicherte Löw. Für die Länderspiele gegen Spanien am Freitag (20:45 Uhr) in Düsseldorf und gegen Brasilien am Dienstag in Berlin steht kein Dortmunder im 26-köpfigen Kader.

Definitiv kein Thema ist Linksverteidiger Philipp Max vom FC Augsburg. "Er ist ein guter Spieler, spielt für die WM aber in unserer Planung keine Rolle", sagte Löw.

#Löw: "@mterstegen1 wird das erste Spiel machen, aber natürlich werden für die beiden Spiele keine identischen Aufstellungen auflaufen. Wir werden noch einiges testen und rotieren." #DFBPK #DieMannschaft #GERESP — Die Mannschaft (@DFB_Team) 22. März 2018

Neuer "absolut im Fahrplan"

Bei den beiden Testspielen will der Bundestrainer viel rotieren. "Mar-André ter Stegen wird das erste Spiel machen, aber natürlich werden für die beiden Spiele keine identischen Aufstellungen auflaufen. Wir werden noch einiges testen", stellte Löw klar. Auch den Stürmern Mario Gomez und Sandro Wagner stellte er genügend Spielzeit in Aussicht.

Löw äußerte sich außerdem zum Gesundheitszustand von Torwart Manuel Neuer: "Er ist absolut im Fahrplan!"

Can und Rudy fehlen

Im WM-Härtetest gegen Spanien wird Emre Can unterdessen fehlen. "Er hat Rückenprobleme vom FC Liverpool mitgebracht", sagte der Bundestrainer über den Mittelfeldspieler, der am Mittwoch das Training abgebrochen hatte.

Sebastian Rudy und seine hochschwangere Ehefrau warten in München weiter auf die Geburt ihres ersten Kindes. "Er hat mir geschrieben, es könne sehr bald so weit sein. Er kommt sofort nach, sobald das Kind auf der Welt ist", berichtete Löw.