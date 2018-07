Shaqiri bedauert Verbleib beim FC Bayern

Xherdan Shaqiri spielt seit diesem Sommer für den FC Liverpool

Xherdan Shaqiri verstärkt in der kommenden Saison die Offensive beim englischen Fußball-Klub FC Liverpool. Wie der 26-Jährige verkündete, wäre er gerne schon 2014, als er noch Spieler beim FC Bayern München war, zu den Reds gewechselt.

"Ich sprach mit Brendan Rodgers [Ex-Trainer des FC Liverpool, Anm. d. Red.] vor der WM in Brasilien. Er rief mich an und ich war interessiert. Bayern wollte mich damals nicht verkaufen," erzählt der Schweizer im Interview mit den klubeigenen Fernsehsender "LFCTV".

Damals sei dies natürlich eine Enttäuschung gewesen: "Jeder Spieler will auf einer der größten Fußballbühnen spielen", erläutert er.

Nur ein halbes Jahr nach dem geplatzten Wechsel verließ der Linksfuß die Münchner. Über die Stationen Inter Mailand und Stoke City gelangte er nun doch zum FC Liverpool.

Dass sich sein langersehnter Traum von einen Wechsel an die Anfield Road erfüllt hat, freut den Nationalspieler sehr. Er hofft auf eine erfolgreiche Zukunft beim Team von Trainer Jürgen Klopp: "Ich habe schon einige Titel gewonnen und bin glücklich, jetzt wieder die Chance dazu zu haben. Ich habe schon für große Teams gespielt und weiß, was es braucht", stellt Shaqiri seine Ambitionen klar.

Shaqiri block Kritik ab: "Manche mögen dich, andere mögen dich nicht"

Für seine Leistungen in der Vorsaison erntete Shaqiri zuletzt allerdings viel Kritik. Gerade die Brüder Gary und Phil Neville, beide früher für den englischen Rekordmeister Manchester United aktiv, ließen kein gutes Blatt am WM-Teilnehmer. Der Schweizer habe sich in der vergangenen Saison bei Stoke City nicht genug gegen den drohenden Abstieg und sei in wichtigen Spielen untergetaucht.

Die Kritik an seinen Leistungen lässt der 74-malige Nationalspieler aber nicht gelten: "Ich spiele jetzt drei Jahre in der Premier League und habe bewiesen, dass ich in dieser Liga bestehen kann. Ich kann Tore schießen und Assists geben und ich habe schon viel Erfahrung. Meiner Meinung nach bin ich auch konstant, deshalb brauche das nicht mehr zu kommentieren", so Shaqiri.

Er wertet die Kritik vielmehr als Ausprägung der Rivalität von Manchester United und dem FC Liverpool: "Sie waren beide Spieler von Manchester United. Vielleicht mögen sie einfach Liverpool nicht. Manche mögen dich, andere mögen dich nicht."