Kasımpaşa SK leiht sich Serbest von Austria

Tarkan Serbest machte unter anderem in der Europa League auf sich aufmerksam

SüperLig-Klub Kasımpaşa SK (Istanbul) hat am Samstag die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Tarkan Serbest als fix vermeldet.

Laut Facebook-Posting wechselt der 24-Jährige zunächst ein Jahr leihweise von Austria Wien an den Bosporus. Danach soll der Achte der abgelaufenen SüperLig-Saison eine Kaufoption auf den türkischen Neo-Teamspieler haben. Bekanntester Akteur der Türken ist der ägyptische Teamspieler Trezeguet, der vor kurzem vergeblich vom FC Schalke 04 umworben wurde.

Serbest stand letzte Saison in der Bundesliga 28 Mal in der Startelf der Austria und spielte in der Europa-League-Gruppenphase stets durch. Die SüperLig startet nächstes Wochenende.

apa/red