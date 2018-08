Dynamo holt Auftaktsieg gegen Duisburg

Dynamo Dresden besiegt am ersten Spieltag der 2. Bundesliga den MSV Duisburg

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat das erste Montagsspiel der neuen Saison für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus besiegte zum Saisonauftakt wie in der vergangenen Spielzeit den MSV Duisburg mit 1:0 (1:0). Und wie vor einem Jahr schoss Lucas Röser seine Mannschaft im DDV-Stadion zum Sieg.

Den einzigen Treffer des Tages (39.) leitete Trainer Neuhaus ein, der kurz die Rolle des Balljungen übernahm und Philip Heise gedankenschnell das Spielgerät übergab.

Dessen Einwurf schickte Röser am linken Flügel völlig allein auf die Reise, ein Haken verschaffte dem 24-Jährigen genug Platz, um unhaltbar für MSV-Torhüter Daniel Davari zur Führung zu treffen.

Bereits zuvor hatte Moussa Kone (33.) vor 28.733 Zuschauern die Führung auf dem Fuß gehabt, er scheiterte mit seinem Schuss aber kläglich. Der 21-jährige Senegalese hatte kurz nach dem Seitenwechsel die nächste große Chance auf einen Treffer, doch abermals parierte Davari.

Dresden hatte mehr Spielanteile, doch Duisburg war keineswegs chancenlos. Immer wieder kam die Mannschaft von Trainer Ilja Grujew in die Gefahrenzone, doch ein Tor wollte den "Zebras" nicht gelingen.

Erst parierte Dynamo-Torhüter Markus Schubert einen Freistoß von Kevin Wolze (75.) spektakulär, kurz darauf traf John Verhoek (76.) nur die Latte.

Dresden kam seinem Saisonziel damit einen ersten Schritt näher, insgesamt 47 Punkte peilen die Sachsen am Saisonende an. Duisburg startete wie in der vergangenen Saison mit einer Niederlage in Dresden in die neue Saison.