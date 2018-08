Liverpool-Teammanager Klopp warnt seine Top-Stars

Jürgen Klopp findet klare Worte

Unter Jürgen Klopp will der FC Liverpool endlich den lang ersehnten 19. Meistertitel in der Premier League feiern. Für dieses Ziel fordert der Teammanager jedoch von seinen Stars absolute Professionalität.

Im täglichen Training müsse sich jeder Spieler aufs Neueste beweisen. Wer sich unter der Woche anbietet, habe dann auch gute Chancen auf einen Startelf-Einsatz am Wochenende, so Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Crystal Palace am Montag (21:00 Uhr).

Daher komme es immer wieder vor, dass sich Stars mit einem Bankplatz begnügen müssen. "Wenn einer ein Problem damit hat, nicht zu spielen, wird er ein Problem mit mir haben", erklärte Klopp daher in aller Deutlichkeit. Er könne den Spielern nicht helfen, "die nicht glücklich damit sind, Teil des FC Liverpool" zu sein.

"Was ich sagen kann ist: Jeder, der auf seinem höchsten Level trainiert, hat eine große Chance, eine wichtige Rolle in der Mannschaft einzunehmen", so der ehemalige BVB-Trainer weiter. Im ersten Saisonspiel gegen West Ham strich Klopp beispielsweise Alberto Moreno und Dominic Solance aus dem 18-Mann-Kader.

Sobald die beiden Innenverteidiger Dejan Lovren und Joel Matip nach überstandenen Verletzungen zurückkehren, erhöht sich der Konkurrenzkampf noch einmal. "Der ideale Kader besteht aus elf Mann und niemand verletzt sich. Dann sind alle glücklich - aber ein bisschen müde", witzelte der Liverpooler Teammanager.