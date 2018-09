BVB-Flop Yarmolenko ballert West Ham zum ersten Sieg

Andrey Yarmolenko traf beim Sieg seiner Hammers doppelt

So schnell kann's gehen: Noch vor wenigen Tagen musste sich Ex-BVB-Spieler Andrey Yarmolenko vernichtende Kritik aus seiner Heimat gefallen lassen, nun hat der Ukrainer sein Team West Ham United beinahe im Alleingang zum ersten Saisonsieg geschossen.

Beim 3:1-Sieg des bisher einzig punktlosen Teams der Premier League gegen den FC Everton traf Yarmolenko bereits nach elf Minuten zum 1:0. Der Ukrainer vollendete auf Vorlage des Ex-Bundesligaprofis Marko Arnautovic einen mustergültigen Konter und drückte den Ball aus wenigen Metern über die Linie.

Nach einer guten halben Stunde traf Yarmolenko nach einem sehenswerten Alleingang zum 2:0. Der 28-Jährige ließ zwei Gegenspieler stehen, zog von rechts in den Strafraum und vollendete in bester Robben-Manier mit einem Schuss aus 15 Metern in den linken Winkel. Es waren die ersten beiden Saisontore für den Ukrainer, der im Sommer für rund 20 Millionen Euro vom BVB nach London wechselte.

Der Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson brachte Everton zwar noch einmal auf 1:2 heran (45.), doch Marko Arnautovic sorgte mit seinem Tor in der 61. Minute schließlich für die Entscheidung.