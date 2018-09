Für Rekordsumme? Juve träumt von Sané-Verpflichtung

Leroy Sané soll auf der Wunschliste von Juventus Turin stehen

Unter Trainer Pep Guardiola hat Nationalspieler Leroy Sané beim englischen Fußball-Meister Manchester City in der laufenden Saison keinen leichten Stand. Nun gibt es erstmals Gerüchte über einen möglichen Abschied des 22-Jährigen.

19 Saisontore hat Manchester City in der Premier League bereits erzielt, Leroy Sané war in seinen 210 Einsatzminuten gerade einmal an zwei Treffern direkt beteiligt (ein Tor, ein Assist). Zu wenig für einen Spieler seiner Klasse.

Nach einer durchwachsenen Saisonvorbereitung und Einstellungsproblemen, die Pep Guardiola öffentlich anprangerte, bringt sich nun offenbar ein Verein in Stellung, der Sané gerne abwerben würde. Wie das Portal "calciomercato" berichtet, steht der deutsche Nationalspieler auf der Wunschliste von Juventus-Boss Andre Agnelli ganz oben.

Kommt Sané als "junger Ronaldo" zu Juventus

Nach der Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo will der Chef des italienischen Rekordmeisters nun auch noch einen "jungen Ronaldo" nach Italien holen, heißt es.

Auch Kylian Mbappé und Sergej Milinkovic-Savic sollen das Interesse Agnellis geweckt haben, allerdings steht keiner der beiden Youngster in absehbarer Zeit zum Verkauf. Bei Sané (Vertrag bis 2021) könnte dies anders aussehen - je nachdem, wie sich sein Verhältnis zu Pep Guardiola entwickelt.

Allerdings würde auch ein möglicher Transfer von Sané nicht ohne Weiteres über die Bühne gehen. Aktuell kann Juventus einen Deal in dieser Größenordnung finanziell nicht stemmen. Der Kauf von CR7 hat ein Loch in die Kasse gerissen, das frühestens im kommenden Sommer gestopft ist. Und selbst dann ist fraglich, ob die Alte Dame die Summe aufbringen kann, die ManCity für Sané fordern würde. Die Rede ist von einer Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro und mehr.

Der deutsche Nationalspieler soll daher eher in den langfristigen Planungen der Turiner eine Rolle spielen. Ob er diese Rolle einnehmen wird, könnte sich womöglich erst in einigen Jahren zeigen.