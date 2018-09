Last-Minute-Wahnsinn in Darmstadt: DSC entführt 3 Punkte

90.+3: Florian Hartherz (r.) schockt die Lilien

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat am siebten Spieltag in letzter Minute bei Darmstadt 98 gewonnen und seinen ersten Auswärtssieg seit acht Monaten eingefahren. Das Team von Trainer Jeff Saibene gewann mit 2:1 (0:0) und blieb im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Den letzten Ligasieg in der Fremde hatte es am 29. Januar in Bochum gegeben. Darmstadt wartet seit drei Partien auf einen Sieg.

In der Tabelle rückte Bielefeld vorerst auf den vierten Platz nach vorne. Darmstadt fiel zunächst auf Rang acht zurück. Kapitän Aytac Sulu brachte die Hessen in Führung (66.), Roberto Massimo glich aus (90.), Florian Hartherz drehte das Spiel (90.+3).

Die Partie stand in den ersten Minuten unter dem Einfluss des Stimmungsboykotts der aktiven Fanszene. Diese hatte als Protest gegen die aus ihrer Sicht zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs landesweit dazu aufgerufen, für etwa 20 Minuten auf Anfeuerungen zu verzichten.

Auf dem Platz wurde es vor 14.210 Zuschauern nach knapp einer halben Stunde erstmals gefährlich. Der Bielefelder Jonathan Clauss zog von der Strafraumkante ab, sein Schuss knallte gegen die Latte. Von Darmstadt war dagegen zunächst nur wenig zu sehen. Ähnlich lief es auch nach der Pause. Bielefeld kam mit Schwung aus der Kabine, ohne aber gefährlich zu werden.

WIE. GEIL. IST. DAS. DENN?!

Edmundsson mit einer überragenden Vorarbeit in den Lauf von Hartherz, der den Ball eiskalt in die lange Ecke schickt! Sieg! #D98DSC pic.twitter.com/RLqMIcR0Cm — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 25. September 2018

Darmstadt mangelte es aus dem Spiel heraus an Durchschlagskraft, einzig nach Standardsituationen wurde es ab und an brenzlig. Entsprechend führte auch ein ruhender Ball zur Darmstädter Führung. Tobias Kempe schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld nach innen, Sulu köpfte ein. Doch zum Sieg reichte es nicht, am Ende nicht einmal zu einem Punkt.