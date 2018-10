Berater: Karius-Gerüchte "völliger Schwachsinn"

Loris Karius wird wohl nicht vorzeitig zurückkehren

Florian Goll, Berater von Torhüter Loris Karius, hat Berichte über eine angebliche vorzeitige Rückkehr des früheren Mainzers von Besiktas Istanbul zu seinem Stammverein FC Liverpool zurückgewiesen.

"Völliger Schwachsinn! Ich frage mich, wo so etwas herkommt. Diese Meldung ist absolut an den Haaren herbeigezogen", sagte Goll am Montag.

Die "Daily Mail" hatte unter Berufung auf das türkische Portal "Fotomac" berichtet, dass Besiktas mit den Leistungen von Karius nicht zufrieden sei und ihn daher zurückschicken wolle.

"Loris ist für zwei Jahre an Besiktas ausgeliehen, das ist die Situation. Es herrscht keinerlei Bereitschaft oder Interesse des Klubs, diesen Leihvertrag vorzeitig zu beenden", sagte Goll.

Karius stand seit seinem Wechsel im Sommer von Liverpool in die Türkei in allen zehn Pflichtspielen seines neuen Klubs im Tor (15 Gegentreffer). "Fakt ist, dass Loris die klare Nummer eins bei Besiktas ist, jedes Spiel gemacht und gute Leistungen gezeigt hat", betonte Goll. Der Vertrag von Karius in Liverpool läuft noch bis 2021.