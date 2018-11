Medien: BVB jagt brasilianischen Flügelflitzer

Pedrinho spielt momentan für Corinthians Sao Paulo

In der Fußball-Bundesliga steht der BVB auch dank seiner vielen jungen Spieler aktuell auf den ersten Tabellenplatz. Laut eines Berichts von "Yahoo Esportes" basteln die Verantwortlichen aber bereits weiter an der Zukunft.

So wollen die Schwarz-Gelben angeblich bereits im Winter Pedrinho von Corinthians Sao Paulo verpflichten. Am 18. Oktober habe es bereits ein Treffen zwischen Offiziellen des Revierklubs und dem Außenbahnspieler gegeben. Demnach seien die Gespräche bereits "weit fortgeschritten".

Allerdings trat der 20-Jährige bislang nicht wirklich durch seine Torgefahr in Erscheinung. In Brasiliens höchster Spielklasse blieb Pedrinho, dessen Vertrag bis 2020 läuft, in 30 Saisonspielen ohne eigenen Treffer.

Dem weiteren Bericht zufolge müsste Borussia Dortmund - nach Vorstellungen von Corinthians - für den Flügelspieler rund 25 Millionen Euro zahlen. Beim Tabellenführer würde sich Pedrinho zunächst hinter Jadon Sancho, Christian Pulisic sowie Jacob Bruun Larsen einreihen. Ob der BVB angesichts dieser Tatsache wirklich bereit ist die geforderte Summe zu zahlen, darf bezweifelt werden.