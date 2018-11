Ried: Mit Baumgartner kommt auch Schweitzer

Gerhard Schweitzer kehrt in neuer Funktion zur SV Ried zurück

SV-Ried-Urgestein Gerhard Schweitzer kehrt in neuer Funktion zu den Innviertlern zurück.

Die SV Ried hat ihren neuen Trainer und Sportdirektor in Personalunion, Gerald Baumgartner, der Öffentlichkeit präsentiert. "Wir kennen uns seit zweieinhalb Jahren, der Kontakt ist in dieser Zeit nie abgebrochen", sagte Roland Daxl, Geschäftsführer des Klubs aus dem Innviertel, am Mittwoch in der Josko-Arena. "Gerald Baumgartner hat schon gezeigt, dass er in kürzester Zeit bei einem Verein Euphorie entfachen kann."

Antreten wird Baumgartner seine neuen Ämter beim Tabellendritten der 2. Liga am 1. Jänner. "Wir werden im Frühjahr noch einmal voll angreifen, um vielleicht schon 2019 unser Ziel, den Aufstieg, zu schaffen", geht der 54-Jährige seine Rückkehr ins Alltagsgeschäft voller Ambition an. Ob die Rieder im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden, ließ er vorerst offen.

Neben Baumgartner, der als Spieler Mitte der 90er-Jahre für die "Wikinger" aus Oberösterreich gekickt hatte, kehrt mit Gerhard Schweitzer noch ein alter Bekannter zur SV Ried zurück.

"Mit ihm hatte ich vor rund drei Wochen Kontakt. Er hat mir gesagt, dass er sich wieder einbringen wird, wenn Gerald Baumgartner den Job übernehmen wird", erklärte Daxl. "Er wird in der Spiel- und Spielerbeobachtung sowie bei der Talenteförderung für uns tätig sein. Die genaue Abstimmung dazu erfolgt aber mit Gerald Baumgartner."

