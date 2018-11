Altach "ohne richtigen Stürmer" nach Salzburg

Hannes Aigner fehlt dem SCR Altach längerfristig

Altach-Trainer Werner Grabherr plagen im Vorfeld des Gastspiels bei Titelverteidiger und Tabellenführer Red Bull Salzburg Personalsorgen in der Offensive.

Der SCR Altach muss am Sonntag (14:30 Uhr) im Gastspiel bei Meister und Tabellenführer Red Bull Salzburg insgesamt vier Stürmer vorgeben. Neben Routinier Hannes Aigner und U21-Teamspieler Adrian Grbić fehlt auch der Sambier Brian Mwila verletzt. Dazu ist der US-Amerikaner Joshua Gatt unter der Woche erkrankt.

"Wir werden am Sonntag ohne richtigen Stürmer nach Salzburg fahren müssen", erklärte Altach-Trainer Werner Grabherr am Donnerstag in seiner Pressekonferenz. Dafür kehrt Benedikt Zech einen Monat nach seiner Meniskusverletzung zurück. "Er hat vor seiner Verletzung das Spiel hinten extrem stabilisiert", sagte Grabherr über den Innenverteidiger. "Ich bin froh, am Sonntag wieder auf ihn zurückgreifen zu können."

Fürs Mannschaftstraining reicht es für unseren Fußballgott leider noch nicht, dennoch ist er fleißig am Trainingsplatz und hält sich individuell fit! 👑🏃🏽‍♂️💪 #SCRA pic.twitter.com/XpnQ3LsQJX — SCR Altach (@SCRAltach) 28. November 2018

Altach hat die vergangenen sechs Pflichtspiele nicht gewonnen und in der Liga zuletzt zweimal in Folge verloren. Die Vorarlberger liegen nach 15 Runden auf dem vorletzten Tabellenplatz - zwei Punkte vor Schlusslicht Admira. Sollten die Niederösterreicher am Samstag (17.00 Uhr) in Mattersburg gewinnen, droht Altach der Rückfall ans Tabellenende.

apa